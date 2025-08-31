Sucesso mundial, A Escrava Isaura volta à tela da RECORD a partir desta segunda (1º)

Nesta segunda (1º), estreia A Escrava Isaura. A novela que conquistou o mundo, foi exportada para 35 países e marcou gerações de fãs, está de volta! Um clássico da teledramaturgia brasileira pronto para emocionar novamente, agora em uma edição remasterizada. A partir das 15h30, na tela da RECORD.



