A Escrava Isaura

Sucesso mundial, A Escrava Isaura volta à tela da RECORD a partir desta segunda (1º)

A novela está de volta, a partir das 15h30

Nesta segunda (1º), estreia A Escrava Isaura. A novela que conquistou o mundo, foi exportada para 35 países e marcou gerações de fãs, está de volta! Um clássico da teledramaturgia brasileira pronto para emocionar novamente, agora em uma edição remasterizada. A partir das 15h30, na tela da RECORD.

