Tomásia interrompe o casamento de Leôncio e revela que ele tentou matá-la | A Escrava Isaura

Durante o casamento de Leôncio e Malvina, Tomásia interrompe a cerimônia e revela que ele tentou matá-la. Ela é expulsa do casamento aos gritos e jogada na lama. Gioconda teme o escândalo envolvendo sua filha. Com ódio, Tomásia jura vingança. Malvina hesita, mas acaba se casando. O Conde Campos encontra Tomásia na rua e a convida para subir em sua carruagem, dizendo que a atitude dela em denunciar o homem foi muito corajosa.



