Tomásia pede para que o sargento vá ao leilão no seu lugar | A Escrava Isaura
Sargento ficará responsável de cobrir todos os lances de Isaura no leilão
Condessa, com medo de uma emboscada ou ser barrada de entrar no leilão por Leôncio, pede para que o sargento vá no seu lugar em segredo e cubra todos os lances para comprar Isaura e finalmente libertá-la.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Leôncio avisa Isaura que não deixará Álvaro comprá-la | A Escrava Isaura
Quando a escrava parecia estar prestes a recuperar sua liberdade, ele aparece mais uma vez
Leôncio prende Isaura e diz que a ama como nunca amou ninguém | A Escrava Isaura
Capítulo desta segunda (12) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio obriga Isaura a cortar suas unhas | A escrava Isaura
O vilão, consumido por ciúme, percebe que Isaura ainda está apaixonada por Álvaro
Leôncio e Francisco pensam em algo para cancelar o leilão | A Escrava Isaura
Os dois se juntam para manter Isaura com eles
Chegada do leilão traz esperança à Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta sexta (9) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Isaura tenta convencer Belchior a avisar Álvaro sobre leilão | A Escrava Isaura
A escrava deposita no jardineiro sua última gota de esperança para reencontrar a sua liberdade
Leôncio e Malvina discutem sobre o leilão de Isaura | A Escrava Isaura
Malvina lança um ultimato para o marido
Leôncio tenta ganhar tempo, mas Malvina encurrala o marido | A Escrava Isaura
Capítulo desta quinta (8) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Belchior vai à casa de Tomásia revelar o que acontece na fazenda de Leôncio | A Escrava Isaura
Tomásia e aliados descobrem o que está acontecendo com a Isaura
Leôncio descobre que Álvaro estava na fazenda | A Escrava Isaura
Ele ordena que a vigilância seja redobrada imediatamente
Isaura fica esperançosa ao saber que Álvaro esteve na fazenda | A Escrava Isaura
Capítulo desta quarta (7) vai ao ar às 15h30, na RECORD
Leôncio dá um tapa no rosto de Isaura | A Escrava Isaura
O vilão perde a paciência e agride Isaura
Álvaro chega na fazenda e se encontra com Belchior | A Escrava Isaura
O jardineiro da fazenda dos Almeidas conta tudo o que Leôncio está fazendo com a escrava
Leôncio questiona se Álvaro continuará amando Isaura | A Escrava Isaura
Capítulo desta terça (6) vai ao ar às 15h30, na RECORD