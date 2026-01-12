Logo R7.com
A Escrava Isaura

Tomásia pede para que o sargento vá ao leilão no seu lugar | A Escrava Isaura

Sargento ficará responsável de cobrir todos os lances de Isaura no leilão

A Escrava Isaura

Condessa, com medo de uma emboscada ou ser barrada de entrar no leilão por Leôncio, pede para que o sargento vá no seu lugar em segredo e cubra todos os lances para comprar Isaura e finalmente libertá-la.

