Debutou! A Fazenda completa 15 anos no ar com muito fogo no feno O reality rural da RECORD fez sua estreia no dia 31 de maio de 2009, e de lá para cá não economizou no entretenimento para a família brasileira

Qual foi a sua sede favorita de A Fazenda? (RECORD/Antonio Chahestian)

A Fazenda debutou! No último dia 31 de maio, o reality rural completou 15 anos de sucesso. O programa baseado no sucesso The Farm, criado em 2001 na Noruega, foi exibido pela primeira vez no Brasil em 2009, na tela da RECORD. Desde a primeira temporada, o reality chamou a atenção do público. Afinal, o que poderia dar errado em reunir e confinar diversos famosos na briga por um prêmio milionário?

Seja em Itu ou Itapecerica da Serra, todas as temporadas foram marcantes e trouxeram memes inesquecíveis. Fãs de uma boa confusão, os brasileiros viram no decorrer dos anos que o fogo no feno nunca acaba por aqui. Além de estar por dentro de todas as dinâmicas envolvendo os peões, o público da atração mostra que não brinca em serviço e já chegaram a movimentar até mesmo um bilhão de votos, na final de A Fazenda 12.

Em homenagem ao aniversário do reality, o perfil oficial da comunicação da RECORD publicou um vídeo nostálgico que agitou a web. Relembrando a estreia com as entradas icônicas dos primeiros participantes da história. O destaque ficou por conta do primeiro campeão do reality, Dado Dolabella, que entrou na sede montando em um boi.

Os seguidores deixaram, além de muitas palmas, mensagens sobre o programa. “Parece que foi ontem”, relembrou um internauta sobre o primeiro episódio. Outro ansiou: “Que venha a décima sexta [temporada]”. Teve quem comentou a famosa expressão: “É fogo no feno”. E, ainda, telespectador comparando a época da estreia com a atual: “O voto foi no telefone fixo, hoje é no R7[.com]”.

Confira:

Além disso, a página também fez um carrossel animado com detalhes da trajetória do programa. A postagem conta com memórias como a abertura da primeira temporada e as mudanças que aconteceram com o avanço das redes sociais para o engajamento do reality. Na legenda, ainda sobrou espaço para um aviso empolgante: “A chama continua acesa porque, em setembro, vem mais fogo no feno por aí”.

Veja:

Bateu saudades de A Fazenda? Reveja a temporada 15 e todas as outras