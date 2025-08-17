Galisteu convoca Márcia Fu, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli para desafio divertido de A Fazenda 17 A apresentadora convidou os amigos para recordarem um momento icônico do reality rural Novidades|Do R7 17/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 17/08/2025 - 16h33 ) twitter

Adriane galisteu já está preparada para a nova temporada!

A contagem regressiva de A Fazenda 17 começou! O reality rural mais amado do Brasil estreia em menos de um mês, e para o público já ir esquentando os motores, começaram desafios na internet. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da RECORD, desafiou Adriane Galisteu a falar um momento icônico de qualquer uma das edições!

A apresentadora mandou na lata: “Tem um momento que eu não esqueço, me divirto muito. Rico e Dayane, senta aqui caninana!” Galisteu ainda deu sequência ao desafio, convocando Márcia Fu, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli para entrarem na trend rural.

A queen foi rápida, e tratou de eleger um momento de sua própria edição no desafio! Márcia recordou da fala épica que soltou para as câmeras, tentando mandar um recado para Carol, esposa de Radamés: “Carol, seu marido não é nem um pouco pervertido!”

Ela se divertiu lembrando a cena, e aproveitou para convocar Radamés, a ex-jogadora de Vôlei, Virna Dias, e seu assessor de imprensa, Max Rodrigues.

E você, qual é o seu momento favorito de todas as temporadas?

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!