Alexandre Frota? Adriane Galisteu revela seu elenco dos sonhos em A Fazenda | Podcast

Os preparativos para A Fazenda 17 já começaram! Nesta quinta (4), Lucas Selfie recebeu Adriane Galisteu no podcast Aquecendo o Feno para comentar as expectativas da nova temporada. A apresentadora contou que todo ano manda uma lista ao diretor Rodrigo Carelli com nomes que gostaria de ver no reality. Com exclusividade, ela revelou que, para esta temporada, sugeriu os nomes de Maya Massafera e Alexandre Frota. “Nunca emplaquei nenhum”, admitiu Galisteu. Com a aproximação da estreia, o público passou a observar os novos seguidores de Adriane Galisteu em busca de possíveis novos peões. Felipe Dylon foi um famoso apontado. Será que ele vai integrar o elenco da nova temporada? A dupla também comentou qual ‘cota’ criaria para A Fazenda. Assista!



