Galisteu manda alerta para novos peões: 'Fiquem atentos para justificar os votos' | Podcast
A apresentadora relembrou histórias inusitadas ao receber orientações do diretor do reality, Rodrigo Carelli
Adriane Galisteu compartilhou detalhes dos bastidores de **A FAZENDA**, mencionando uma ordem que quase desobedeceu. Durante o programa ao vivo na **RECORD**, ela falou sobre a pressão para cortar discursos longos dos peões, conforme orientado pelo diretor Carelli.
A apresentadora explicou que os peões frequentemente se alongam ao justificar seus votos, o que gera tensão com a direção devido aos limites de tempo das transmissões ao vivo. Ela entende o desejo dos participantes de compartilhar suas experiências, mas ressalta a necessidade de manter o ritmo do programa.
Um exemplo foi Sacha, um participante que se destacava por prolongar seus discursos, levando a produção a usar cronômetros em edições anteriores para controlar o tempo.
Apesar das dificuldades, Adriane reconhece que essas estratégias são uma parte do jogo competitivo dentro do reality.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas