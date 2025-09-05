Galisteu manda alerta para novos peões: 'Fiquem atentos para justificar os votos' | Podcast

Adriane Galisteu compartilhou detalhes dos bastidores de **A FAZENDA**, mencionando uma ordem que quase desobedeceu. Durante o programa ao vivo na ** RECORD **, ela falou sobre a pressão para cortar discursos longos dos peões, conforme orientado pelo diretor Carelli.

A apresentadora explicou que os peões frequentemente se alongam ao justificar seus votos, o que gera tensão com a direção devido aos limites de tempo das transmissões ao vivo. Ela entende o desejo dos participantes de compartilhar suas experiências, mas ressalta a necessidade de manter o ritmo do programa.

Um exemplo foi Sacha, um participante que se destacava por prolongar seus discursos, levando a produção a usar cronômetros em edições anteriores para controlar o tempo.

Apesar das dificuldades, Adriane reconhece que essas estratégias são uma parte do jogo competitivo dentro do reality.

