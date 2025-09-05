Repescagem? Galisteu e Selfie dão ideias inusitadas para A Fazenda 17 | Podcast
Selfie sugeriu a criação do Quarto do Fazendeiro; assista
Os bastidores de **A FAZENDA** estão agitados com especulações sobre os novos participantes que poderão estar na próxima edição do reality show da **RECORD**. Rumores envolvendo diversos nomes prometem trazer uma mistura interessante de personalidades.
Melody, conhecida por seu talento musical, é um dos nomes cotados, com a expectativa de que sua participação adicione um elemento artístico ao programa. Froca, que já teve interações com Radamés, também é mencionado, sugerindo sua possível entrada no confinamento rural.
Ariel, conhecida do "Casamento às Cegas", chamou atenção devido à sua personalidade marcante e habilidade em gerar conflitos, o que pode garantir momentos intensos na casa.
Outros nomes incluem Jennifer do Avião e Pepita. Espera-se que Jennifer surpreenda o público se confirmar sua participação. Pepita, com sua história pessoal inspiradora, é vista como uma adição enriquecedora para o programa.
Camila Louris também surgiu nos boatos, com sua rivalidade pública com Melody potencialmente criando dinâmica interessante se ambas forem confirmadas como peoas nesta edição de **A FAZENDA**.
Enquanto as especulações continuam nas redes sociais e mídias especializadas, os espectadores aguardam ansiosos a confirmação oficial dos escolhidos para compor o elenco deste ano no famoso reality rural brasileiro.
