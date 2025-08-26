A Fazenda: apresentadores da RECORD surpreendem o público opinando sobre momento icônico do reality rural Jornalistas se divertiram com o desafio que já tomou conta das redes sociais; confira! Esquenta|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Zucatelli, Renata, Passaia, Bruno e Fabi surpreenderam os fãs com as escolhas Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD

A Fazenda 17 está chegando e o público já sabe: quando o reality rural se aproxima, todo mundo entra no clima, até mesmo os apresentadores da RECORD! Celso Zucatelli, Renata Alves, Eleandro Passaia, Bruno Laurence e Fabiana Oliveira deram suas opiniões sobre qual é o momento mais icônico da história de A Fazenda!

Zuca foi convocado por Adriane Galisteu para o desafio, e mandou sua cena favorita de todos os tempos: “É a briga! Entre duas pessoas? Não, entre Jojo Todynho e uma garrafa!” O apresentador do Hoje em Dia relembrou o momento em que a campeã da 12ª temporada esmurrou o objeto na bancada da cozinha. Para a brincadeira, Celso convocou Passaia, Keila Jimenez e a própria esposa, Ana Zucatelli.

Se liga:

E a Jojo também foi lembrada por Renata Alves! A apresentadora foi chamada por Tici Pinheiro para participar da corrente rural, e soltou: “No dia que a Jojo perdeu o cabelo! Ela disse, ‘eu preciso ir a polícia, preciso dar queixa, roubaram meu cabelo”, disse se divertindo ao recordar a cena. Renata aproveitou para chamar Bruno Laurence, Dr. Roberto Guastelli e a cobra Judite para o desafio!

Olha só:

Bruno Laurence fugiu das tretas e repercutiu um momento divertido entre Sheila Mello e Fernando Scherer: “A Sheila queria ensinar o Xuxa a dançar e não rolava, era feio o negócio. Eu ria muito, quero até rever!” O jornalista convocou Alexandre Oliveira, Victor de Abreu e Bruno Piccinato para o challenge.

‌



Veja:

O Passaia também participou! O apresentador do Balanço Geral lembrou de A Fazenda 14, quando Vini Buttel volta da Roça imitando o pavão, a fim de enganar o grupo rival: “Eu ri demais!” Eleandro deu sequência ao desafio convidando Tino Junior, Matheus Furlan e Ronaldo Resende.

Confira:

Fabi Oliveira se empolgou com o desafio e dançou até a trilha do reality! Ela citou a Roça falsa da 14ª temporada como seu momento favorito de todas as edições: “É um dos momentos mais épicos, não consigo esquecer!” A jornalista apontou Babi Borges, Michael Keller e Arthur Sousa para a brincadeira.

‌



Assista:

E aí, bora entrar nessa corrente rural?

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!