Ana Hickmann surpreende ao escolher três itens que levaria para A Fazenda; confira! O reality estreia no dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da RECORD Esquenta|Do R7 08/09/2025 - 18h16 (Atualizado em 08/09/2025 - 18h16 )

Concorda com as escolhas da apresentadora? Reprodução/Instagram

No melhor clima rural, a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, entrou para a brincadeira e revelou quais são os três itens que não poderiam faltar em sua mala se embarcasse rumo ao reality A Fazenda 17. Faltando menos de uma semana para a estreia do programa, Ana divertiu os fãs ao participar do challenge!

O primeiro objeto que não pode faltar na bagagem da apresentadora é uma escova secadora para o cabelo, ela explica: “Eu não sei fazer escova com o secador normal, então eu preciso disso para facilitar e ficar bonita o tempo todo na frente das câmeras”.

Preocupada com a beleza durante o confinamento, Ana justifica a sua segunda escolha: “Máscara de cílios e cílios postiços. Eu não saio de casa sem um cílio postiço. São dois, mas vale por um só, é tudo na região dos olhos”.

Ela completou com o terceiro item da área da cozinha: “Eu levaria uma batedeira na minha mala, ia ter bolo o tempo todo. Eu adoro fazer bolo!”, confessou.

‌



Os fãs se divertiram com as escolhas da apresentadora: “Adorei a batedeira para não faltar bolo, estou com você, Ana!”. Outro internauta comentou sobre a espera pelo reality: “Começa logo, já estou ansioso”.

Confira:

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!

Veja também: quem ganhou A Fazenda? Relembre todos os campeões

Não tem para ninguém, esses foram os maiorais de suas respectivas edições de A Fazenda! Guardados no coração do público, os grandes campeões do reality rural marcaram a história do programa e movem multidões de fãs até hoje. Relembre os vencedores de cada temporada!