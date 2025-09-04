Aquecendo o Feno: Lucas Selfie recebe Adriane Galisteu nesta quinta (4), às 19h O primeiro episódio do podcast de A Fazenda estreia com tudo Esquenta|Do R7 04/09/2025 - 18h01 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi dada a largada para os bate-papos mais divertidos sobre A Fazenda 17! Lucas Selfie comanda o podcast Aquecendo o Feno, que vai ao ar todas as quintas, com convidados ilustres. Hoje (4), a partir das 19 horas, vai ao ar o primeiro episódio com ninguém menos que a apresentadora do reality rural, Adriane Galisteu. Vai perder?

Fique ligado! A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, às 22h30. Acompanhe todas as novidades no site oficial. Reveja as temporadas anteriores no RecordPlus!