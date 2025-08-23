Encontro de queens! Galisteu, Tici Pinheiro e Rafa Brites posam juntas e divertem os fãs
Apresentadora de A Fazenda promete fortes emoções; reality rural estreia no dia 15 de setembro na RECORD
Sinônimo de moda e glamour, a comandante de A Fazenda, Adriane Galisteu, publicou nas redes sociais o encontro com as apresentadoras da RECORD, Ticiane Pinheiro e Rafa Brites.
Servindo looks icônicos, elas se reuniram em um evento na semana. Na legenda da publicação, Galisteu deixou os fãs curiosos: “Me preparando para grandes emoções“.
Galisteu já tem data para voltar ao ar: no próximo dia 15 de setembro na tela da emissora.
Nos comentários da postagem, Rafa Brites deixou o seu recado: “Eu amei estar com vocês”, comentou.
A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, também deixou o seu comentário na foto e parabenizou o fotógrafo: “Eu amei, foi demais. Parabéns para o fotógrafo Alê, arrasou!”
Os fãs rasgaram elogios para o look de Galisteu: “Ela e o icônico vestido de camisola!”, escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: “Três queens apresentadoras juntas! Olhei, gritei e amei”.
Confira a publicação:
Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial.