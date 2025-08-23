Logo R7.com
Encontro de queens! Galisteu, Tici Pinheiro e Rafa Brites posam juntas e divertem os fãs

Apresentadora de A Fazenda promete fortes emoções; reality rural estreia no dia 15 de setembro na RECORD

Esquenta|Do R7

Rafa Brites, Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro posam juntas em evento Reprodução/Instagram

Sinônimo de moda e glamour, a comandante de A Fazenda, Adriane Galisteu, publicou nas redes sociais o encontro com as apresentadoras da RECORD, Ticiane Pinheiro e Rafa Brites.

Servindo looks icônicos, elas se reuniram em um evento na semana. Na legenda da publicação, Galisteu deixou os fãs curiosos: “Me preparando para grandes emoções“.

Galisteu já tem data para voltar ao ar: no próximo dia 15 de setembro na tela da emissora.

Nos comentários da postagem, Rafa Brites deixou o seu recado: “Eu amei estar com vocês”, comentou.


A apresentadora do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, também deixou o seu comentário na foto e parabenizou o fotógrafo: “Eu amei, foi demais. Parabéns para o fotógrafo Alê, arrasou!”

Os fãs rasgaram elogios para o look de Galisteu: “Ela e o icônico vestido de camisola!”, escreveu uma seguidora. Outro fã comentou: “Três queens apresentadoras juntas! Olhei, gritei e amei”.


Confira a publicação:

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial.

