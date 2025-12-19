Logo R7.com
Surpresas, despedidas e novo milionário! Veja o que rolou na última semana de A Fazenda 17

Os peões viveram um trilhão de emoções e entregaram tudo até a grande final do reality

Novidades|Do R7

  • Desde o início de A Fazenda 17, os peões viveram uma série de emoções na sede e entregaram entretenimento de sobra para a família brasileira. É claro que, na última semana de confinamento, não poderia ser diferente. Relembre tudo o que rolou até a grande final do reality rural Reprodução/RECORD
  • Visita ilustre Em uma tarde tranquila, os peões foram surpreendidos com uma visita especial. Reunidos na sala, eles escutaram o sino tocar e Boninho surgiu. Os competidores ficaram em choque com a presença do diretor na sede. Além de conhecer todos os detalhes da moradia, ele revelou detalhes do novo reality da RECORD, a Casa do Patrão Reprodução/RecordPlus
  • Fechando o Gigante de Feno Os peões encerraram as atividades do Fazendão em uma Prova Final cheia de adrenalina. Para definir os dois peões que seriam salvos da Roça Especial, a disputa contou com agilidade e estratégia. A atividade foi realizada em dupla e quem levou a melhor foi Duda Wendling e Saory Cardoso Reprodução/RecordPlus
  • Despedida carinhosa As funções na área dos animais também finalizaram e os peões aproveitaram para se despedir dos bichinhos mais amados de Itapecerica da Serra. O dia foi cheio de declarações aos amigos rurais e a emoção correu solta. Qual seria o seu xodó nos tratos? Reprodução/RecordPlus
  • Top 6 relâmpago Com a eliminação de Kathy na Roça Especial, o Top 6 da temporada foi definido com sucesso. Na volta para a sede, Luiz Mesquita, Fabiano Moraes, Walério Araújo e Dudu Camargo chegaram com tudo e causaram uma verdadeira montanha-russa de emoções nos competidores. Curtiu o resultado? Reprodução/RECORD
  • Lavação de roupa suja O reencontro mais esperado da temporada veio aí! Na área dos animais, o Top 6 se deparou com todos os ex-companheiros de confinamento para colocarem os pingos nos is e ninguém escapou das opiniões. Além das clássicas alfinetadas, rolou bate-boca, chuva de glitter e muitas memórias dos maiores embates da sede Reprodução/RecordPlus
  • Três a menos A semana contou com três despedidas em série. Primeiro Kathy Maravilha deu adeus ao game após receber 1,595% dos votos na Roça Especial. Depois, Luiz Mesquita e Walério Araújo saíram juntos com, respectivamente, 2,55% e 2,28% da preferência do público Reprodução/RECORD
  • Finalmente, finalistas! As últimas eliminações definiram o quarteto de finalistas da temporada. Na ordem de anúncios, Saory, Fabiano Moraes, Duda e Dudu Camargo descobriram que estão no pódio e não esconderam a emoção com a conquista. Nas comemorações, rolou brinde, show de fogos e muitas lágrimas de alegria Reprodução/RECORD
  • Festa Final Além de comemorarem a conquista na sede, os peões que chegaram no Top 4 participaram da última balada rural da temporada. Reunidos no Fazendão, os ex-peões e os finalistas viveram uma noite cheia de reencontros emocionantes, fofocas edificantes, desabafos e muito romance. Tudo isso, ao som de Lauana Prado e convidados especiais Reprodução/RecordPlus
  • Clima de despedida Na véspera da grande final, os peões foram convocados para um jantar luxuoso e cheio de emoções com participação especial de Márcia Fu. A apresentadora surpreendeu o quarteto com presentes especiais e cartinhas dos familiares. Rolaram lágrimas de alegria Reprodução/RecordPlus
  • Hora da beleza! Horas antes de subirem no pódio do reality rural, os finalistas passaram uma tarde de salão de beleza. O time de profissionais arrasou na produção e enquanto os peões receberam um trato na barba e no cabelo, as peoas ganharam uma make com direito a penteado e manicure Reprodução/RecordPlus
  • Grande Final Todos os ex-peões se reuniram no maior evento de gala do reality rural. A noite foi cheia de emoções e no final, Fabiano ficou em quarto lugar com 0,32% dos votos; Saory em terceiro com 9,23%, Duda e segundo com 14,57%; e Dudu foi o grande campeão com 75,88%! Vai sentir saudades da temporada? Perdeu algum momento de A Fazenda 17?. Assine o RecordPlus e reveja tudo o que rolou na temporada quando e onde quiser! RECORD/Antonio Chahestian

