Surpresas, despedidas e novo milionário! Veja o que rolou na última semana de A Fazenda 17
Os peões viveram um trilhão de emoções e entregaram tudo até a grande final do reality
Trajes da finalíssima! Confira os looks dos peões para a grande final de A Fazenda 17
Participantes inovaram no visual com cortes ousados, brilho e glamour
Emoção de sobra! Confira detalhes da grande final de A Fazenda 17
A noite foi marcada por momentos especiais e fechou com chave ouro a temporada histórica
Repercussão do sucesso! Veja o barulho da grande final de A Fazenda 17 na internet
A temporada mais icônica de todos os tempos teve uma finalíssima histórica
Cúmplice do entretenimento! Relembre a passagem de Duda Wendling em A Fazenda 17
A atriz protagonizou embates, romances e cenas divertidas no reality rural
Agente do caos! Relembre a trajetória de Dudu Camargo em A Fazenda 17
O jornalista chegou no programa com a missão clara de trazer entretenimento para o público
Só no deboche! Confira os melhores momentos da passagem de Saory Cardoso em A Fazenda 17
A dentista não poupou embates e opiniões no reality show rural
Roceiro de carteirinha! Reveja a passagem de Fabiano Moraes em A Fazenda 17
O empresário participou de estratégias, alianças e polêmicas no reality rural
Temporada icônica! Relembre os números de A Fazenda 17
Os peões serviram entretenimento de sobra e acumularam saldos absurdos no reality rural
Retrospectiva de looks! Relembre os figurinos de Adriane Galisteu em A Fazenda 17
Franjas, brilho, all black, conjuntinhos... A apresentadora deu o nome no visual
Imperdível! Saiba o que esperar da grande final de A Fazenda 17
Nesta quinta (18), a partir das 22h30, o público vai acompanhar o encerramento de uma das temporadas mais icônicas do reality rural
Emoção de sobra! Confira a reação dos peões ao descobrirem que estão na final de A Fazenda 17
A noite contou com muitas comemorações e acabou em balada rural com os ex-participantes da temporada
Reconciliações, fofocas e muita emoção: peões entregam tudo na Festa Final de A Fazenda 17
No comando do palco, Lauana Prado animou a noite com hits sertanejos e animação
Top 4! Veja a trajetória dos finalistas de A Fazenda 17
Quem será que vai levar o prêmio milionário do reality rural?
Quase mil horas de punição! Relembre todas as infrações da peãozada em A Fazenda 17
Intencionalmente ou não, as regras foram quebradas diversas vezes na temporada e quase ninguém escapou das confusões