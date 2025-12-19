Surpresas, despedidas e novo milionário! Veja o que rolou na última semana de A Fazenda 17

Grande Final

Todos os ex-peões se reuniram no maior evento de gala do reality rural. A noite foi cheia de emoções e no final, Fabiano ficou em quarto lugar com 0,32% dos votos; Saory em terceiro com 9,23%, Duda e segundo com 14,57%; e Dudu foi o grande campeão com 75,88%! Vai sentir saudades da temporada? Perdeu algum momento de A Fazenda 17?. Assine o RecordPlus e reveja tudo o que rolou na temporada quando e onde quiser!

RECORD/Antonio Chahestian