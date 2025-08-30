Quem disse esta frase em A Fazenda? Teste seus conhecimentos e prove que é fã raiz
Hora de rebobinar as memórias e relembrar os donos de sete frases que marcaram temporadas anteriores; confira
A Fazenda 17 chega na tela da RECORD no dia 15 de setembro e, com isso, uma nova temporada para renovar os memes, os recordes e, é claro, as frases icônicas que garantem ainda mais o entretenimento do reality rural!
Será que você vai conseguir identificar de qual peão são as sete frases “faísquentas” e engraçadas durante as temporadas? Agora é a hora de provar que você é um fã raiz!
A Fazenda 17 está chegando.
