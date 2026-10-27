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Alfredo acredita que Ana ou Eduarda serão indicadas por Thaíde à Roça | A Fazenda 18

O peão ainda motivou a Miss, que é a sua aliada de jogo, sobre a possibilidade

24 Horas|Do R7

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No início da tarde desta terça-feira (27), Alfredo revelou a sua visão de jogo para Eduarda e Ariela. Durante conversa na cozinha, o peão disse acreditar que Ana ou a Miss serão indicadas pelo Fazendeiro Thaíde à Roça na próxima formação da berlinda. Na ocasião, o empresário ainda motivou a aliada: "Sem medo de ir", disse. Acompanhe!

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