Christina Rocha é a nova apresentadora dos produtos digitais de A Fazenda Jornalista chega ao time do reality rural para comandar as conversas com os peões eliminados

É fã da apresentadora Christina Rocha? Reprodução/Instagram

Atenção, isso não é um teste: Christina Rocha é a nova apresentadora dos produtos digitais de A Fazenda 18! A jornalista vai entregar fogo no feno e o puro suco do entretenimento nas entrevistas com os eliminados. Preparados para a nova era no reality rural?

Christina é formada em jornalismo e tem carreira de mais de quatro décadas repleta de sucessos. Ela já passou por diversas emissoras e também atuou na internet.

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A trajetória da jornalista casa perfeitamente com o reality mais amado do Brasil! Ela é especialista em mediar tretas de família e vai saber como ninguém abafar ou incendiar os bate-papos rurais. A apresentadora também pratica hipismo, ama os animais, sabe atuar, não tem papas na língua e é aclamada pelo público!

Apresentadora estará presente durante a temporada do reality rural na Cabine de Descompressão, Live do Eliminado e o podcast Aquecendo o Feno. Ansiosos para acompanharem Christina no comando dos bate-papos?

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A Fazenda 18 estreia no dia 14 de setembro. Fique ligado no site oficial da RECORD para acompanhar todas as novidades. Acesse o RecordPlus para rever as emoções das temporadas anteriores.

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