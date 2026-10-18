Daniel Erthal revela que vai para cima de Serginho Hondjakoff em A Fazenda: ‘Estou magoado’ Ator desceu a lenha no ex-aliado com a Alcateia; entenda!

Você apoia a revolta de Erthal? Reprodução/X

Parece que nem toda amizade sincera é para sempre em A Fazenda 18. Apesar de se conhecerem desde antes do confinamento, Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff estão passando por um momento turbulento na relação e o ator não pretende pegar leve com o ex-aliado.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 18? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



O climão entre os dois se instalou quando Serginho salvou Tina Calamba na formação da quarta Roça e Erthal não gostou. Isso porque o ator se desentendeu com a modelo recentemente e transferiu as mágoas que acumulou dela para o loiro.

Nos preparativos para a próxima berlinda, Erthal está se aproximando da Alcateia e fez uma baita revelação ao grupo na tarde deste domingo (18).

‌



Ao confessar seu rancor pelo ex-aliado, o ator falou que ele é seu alvo na dinâmica de apontamentos desta segunda (19): “Vou soltar um apontamento sem filtro. Serginho foi picado mesmo. Ele nem sorri mais, está esquisito”.

Aproveitando a oportunidade para detonar o rival, Thaíde e Rikardo Negro opinaram sobre o ator. “Ele está com umas ideias meio infantilizadas”, apontou o cantor. O influenciador concordou e adicionou: “Só ideia furada, não tem um papo bom, só falas polêmicas”.

‌



Também presente, Giovanna Gold disparou sobre o ator: “Agressivo”. Apesar da revolta, Erthal abriu o coração sobre os sentimentos com o ex-aliado: “Estou magoado, triste”.

Mais tarde, na cozinha, o ator revelou para mais peões que cortou laços de vez com o loiro: “Vou apontar ele, estou decepcionado”.

‌



Se liga:

Fique ligado! A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Alcateia abatida, supertretas e desistência: veja tudo o que rolou na semana de A Fazenda 18