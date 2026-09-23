Duelo de rivais! Veja como foi a primeira formação de Roça de A Fazenda 18 Poder da Chama foi decisivo na votação

Os peões estrearam o deck na primeira formação de Roça de A Fazenda 18! Depois de uma semana agitada e marcada por quebra de alianças, os 26 participantes se encararam em uma votação tensa. Desta vez, Stephanie Gomes, Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Darlin Ferrattry caíram na berlinda.

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Antes da indicação da Fazendeira, Thaíde abriu o Lampião do Poder e escolheu o pergaminho com o Poder da Chama Amarela. Já o Poder da Chama Vermelha, escolhido pelo público, o rapper entregou para Mayk Leão.

Fran Almeida abriu os trabalhos, indicando Stephanie Gomes direto para o primeiro banquinho. A indicação, que não foi uma surpresa para os peões, já que a Fazendeira havia revelado o seu voto na última dinâmica. “Não agregou em nada na casa, preguiçosa e sem enredo!”, disparou a peoa.

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Seguindo a votação, foi a vez dos peões darem o voto aberto em quem queriam ver na berlinda. Darlin recebeu 9 votos e foi, com folga, a mais votada, seguida por Giovanna, com 5 indicações.

Porém, Mayk recebeu a ordem de abrir o pergaminho vermelho e ganhou o poder do voto com peso quádruplo. O influenciador surpreendeu o deck ao votar em Giovanna e deixar tudo empatado. Com 9 votos para cada uma, quem decidiu o destino das peoas foi Fran, que mandou Giovanna para a berlinda.

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Entre os quatro moradores da Baia, a atriz puxou Serginho, mandando o ator direto para o terceiro banquinho.

Na definição do último lugar na Roça, os peões iniciaram o tradicional Resta Um. A dinâmica seguiu até que Mayk precisou escolher entre salvar Thaíde ou Darlin. O suspense não durou muito, e o influenciador mandou a rival para o último banquinho.

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Antes do fim do votatório, Thaíde abriu o pergaminho amarelo e revelou que a casa ficaria 48 horas sem água quente, mas ele embolsaria R$ 5 mil caso aceitasse o desafio. O rapper topou a grana e, agora, a sede está punida!

Darlin vetou Giovanna da Prova do Fazendeiro, que acontece na próxima quarta (23). Os peões vão até o Gigante de Feno para definir o novo dono do chapéu mais desejado do Brasil, além dos três roceiros que disputarão a berlinda.

Veja quem votou em quem:

A votação pegou fogo no deck de A Fazenda 18 Arte/R7

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