Noite de gala em A Fazenda tem beijo surpresa e confissões

Caiu na rede, é peixe!

Cheios de emoção, Mayk e Renata surpreenderam a todos com um beijaço inesperado. Os dois deram risada e continuaram dançando depois. Se a festa já foi assim, imagina o after! Fique ligado! A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/X