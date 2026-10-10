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A Fazenda 18

Noite de gala em A Fazenda tem beijo surpresa e confissões

Peões aproveitaram a festa em grande estilo e serviram entretenimento

Novidades|Do R7

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  • Os peões estavam inspirados na Festa Las Vegas de A Fazenda 18! Além de muita diversão e passinhos de dança, rolou um pouco de tudo na pista: confissões, revelação de voto, beijo surpresa, acordo de paz e muito mais; fique por dentro! Reprodução/X
  • Preparativos luxuosos Quando a arrumação começou, o camarim ficou mais agitado do que nunca. Rolou oficina de trança, dancinha em grupo e o celular rodou em quase todas as mãos para mostrar o look dos peões Reprodução/X
  • Tepete vermelho! Finos e elegantes, os peões posaram para takes cheios de estilo. Vestidos longos de cetim, ternos coloridos e até óculos escuros fizeram parte dos looks dignos de uma noite em Las Vegas. Qual foi o seu favorito? Reprodução/X
  • Comemoração declarada Na hora dos "welcome drinks", os peões se reuniram para um discurso do Fazendeiro Jorttapê, que se declarou para o amigo na dedicação do brinde: "À volta do meu irmão Thaíde". Reprodução/X
  • Decoração à altura O gigante de feno virou um verdadeiro clube noturno de Las Vegas na balada. Os peões foram recebidos com fontes de faísca e um jogo de luzes que criou o clima perfeito. Enquanto uns correram para o banquete e outros para pegar um drink, algumas peoas aproveitaram para posar no ambiente luxuoso Reprodução/X
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  • Paparazzis Aproveitando o glamour do evento, Mayk Leão organizou um desfile para as peoas. Uma por uma andou pela passarela imaginária na pista de dança e deu um close de beleza digno de flashes Reprodução/X
  • Dando aulas Não demorou para os passinhos começarem a dominar a pista. Thaíde, Jottapê, Rikardo Negro e Igor Monteiro se juntaram para mostrar como faz e entregaram tudo nos movimentos de dança Reprodução/X
  • Novas amigas? Parece que Mayk conquistou um feito quase impossível e uniu Giovanna Gold e Darlin Ferrattry em um papo amigável. "Nunca vou atacar a Giovanna", garantiu a empresária. "Unidas contra Ariela [Carasso", brincou a atriz. "Estou tão feliz", confessou o influenciador com a reconciliação. Reprodução/X
  • Segundas intenções? Em um papo sincero com Alfredo Amaral, Renata Del Bianco fez uma confissão sobre o peão que ela beijou: "Eu gosto do Daniel, mas não do Erthal". O empresário falou sobre seu romance com Eduarda Braum e a atriz disparou: "Se quiser uns toques, te ensino como tratar uma mullher". Reprodução/X
  • Amigos, amigos e jogo à parte Emotivo, Mayk revelou para Maíra Charken que tem receios com a peoa na competição. "Eu gosto da Maíra, mas aqui não dá. Me perdoe pelo voto, mas é isso", disparou o influenciador aos prantos. A atriz garantiu que entende a situação e continua gostando do peão. Reprodução/X
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  • Paz selada Em uma conversa sobre jogo com Alfredo e Jottapê, Daniel confessou sua opinião sobre alguns competidores para os dois e aproveitou para deixar a rivalidade com o cantor para trás: "É nois". Reprodução/X
  • Expulsa da pista Enquanto isso, Fran Almeida ouviu o sinal sonoro da Baia e precisou se despedir da balada. Isso porque, graças à herança do eliminado, Ariela pôde escolher um peão para dormir sozinho com a égua Serena e mandou a rival para o perrengue Reprodução/X
  • Reconciliações por todo lado Ainda aos prantos, Mayk bateu um papo com sua ex-rival e confessou: "Você me destruiu". Comovida, Mônica Fonseca garantiu: "Eu te vejo. Se eu puder te ajudar em alguma coisa...". Os dois pediram perdão. Reprodução/X
  • Analíse sincera Observando os competidores de longe, Mônica confessou uma opinião e Jottapê concordou: "O Serginho [Hondjakoff] está perdido". Analisando o cenário atual do game, o Fazendeiro revelou que considera indicar Darlin à Roça. Reprodução/X
  • Alcateia unida Cheio de gratidão, Igor interrompeu o papo dos amigos para se declarar: "Amo vocês. Estou aqui para ser o lobo da frente [da matilha], pode me jogar que eu seguro [a barra]". Reprodução/X
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  • Atacante? Após rumores de clima romântico com Mônica, Gabriel Torres resolveu tentar a sorte e foi para cima da peoa: "O Jônatas [Faro] me ensinou a fazer massagem no rosto". Ela deu risada e se afastou. Reprodução/X
  • Caiu na rede, é peixe! Cheios de emoção, Mayk e Renata surpreenderam a todos com um beijaço inesperado. Os dois deram risada e continuaram dançando depois. Se a festa já foi assim, imagina o after! Fique ligado! A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas. Reprodução/X

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