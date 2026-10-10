Noite de gala em A Fazenda tem beijo surpresa e confissões
Peões aproveitaram a festa em grande estilo e serviram entretenimento
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