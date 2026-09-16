Mayk Leão se revolta com Ariela Carasso: ‘Escrota e ingrata’ Influenciador recebeu “bomba” da então aliada em dinâmica premiada

Mayk Leão e Ariela Carasso discutem após dinâmica das bombas Reprodução/RecordPlus

A madrugada desta quarta (16) foi agitada em A Fazenda 18! Após a dinâmica das bombas e corações, Mayk Leão foi tirar satisfação com Ariela Carasso após receber uma bomba da empresária e ser impedido de disputar o prêmio em dinheiro.

Durante a dinâmica, a peãozada precisava adivinhar o que tinha na caixa: bomba ou coração. Caso acertasse, se daria bem e escolheria um dos envelopes disponíveis. Se errasse, quem levaria a melhor seria quem presenteou.

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Ariela Carasso escolheu uma bomba e chamou Mayk para o desafio. Ele desconfiou da até então aliada, achando que era um ‘blefe’, mas estava enganado! Ariela venceu a disputa e faturou R$ 6 mil.

Poucos minutos após os peões entrarem para a sede, o influenciador foi cobrar a empresária sobre a sua escolha, que se defendeu: “Eu vim aqui para ganhar dinheiro! Eu falei a verdade e eu tive que te enganar”, disse Ariela.

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No início da conversa, o influenciador entendeu a justificativa da peoa, mas ainda assim se sentia injustiçado, já que havia outros peões para serem escolhidos:

“Por que escolher alguém que foi legal com você? A pessoa que te ajudou o dia inteiro. Você falou que não sabia o que era fubá e eu fui fazer um bolo para você”, questionou Mayk.

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A partir daí, o tom da conversa subiu! Com o clima quente, a empresária se defendeu, dizendo que também teve boas trocas e afinidades com outros peões. Mayk rebateu: “Já que você é tão amada, cadê o tanto de gente que estava do seu lado quando você não sabia nada lá embaixo [...] Para mim você foi escrota e ingrata”.

Confira o momento:

"Acho que você foi escrota, acho que você foi ingrata", diz Myke 🔥



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O peão aproveitou a discussão para jogar tudo no ventilador. Mayk relembrou o comportamento de Ariela na explicação das tarefas pela manhã: “Você estava insuportável e mal-educada, não deixou ninguém falar e não ficou quieta um minuto”.

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Durante o bate-boca, Mayk prometeu que, se for o Fazendeiro, a peoa vai ficar uma semana na vaca. “Já que você é tão amada, cadê as pessoas que foram te ajudar lá embaixo na horta, que você nem sabia o que era uma erva daninha?”.

Veja o momento:

"Se eu pegar o Fazendeiro você fica uma semana na vaca" 😯



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O jogo mal começou e o fogo já se espalhou pelo feno. Será que essa dinâmica ainda vai dar o que falar?

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Na pista! Descubra quem são os peões solteiros de A Fazenda 18