Renata Del Bianco desaba nos braços de Fran Almeida: ‘Estou sendo feita de palhaça’ A Fazendeira garantiu que vai indicar Alfredo Amaral à Roça por justiça; entenda!

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Renata Del Bianco desabou em lágrimas com Fran Almeida, sentindo-se feita de "palhaça" e interrompida durante o programa ao vivo.

Renata expressou saudade dos filhos e medo da rejeição popular após o confinamento.

A influenciadora Fran Almeida revelou sua estratégia de indicar Alfredo Amaral à Roça, considerando-o uma ameaça.

Renata sente-se pressionada e desmotivada, enquanto Fran tenta consolá-la, ressaltando a importância de manter a calma. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Você curte essa amizade? Reprodução/X

Após perderem tantos aliados nas eliminações de A Fazenda 18, os lobos que restaram na sede não param de se lamentar, temendo o mesmo destino na competição. Nesta terça (17), Renata Del Bianco desabou em lágrimas e foi acolhida por Fran Almeida.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 18? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Tudo começou com um papo-cabeça que Mayk Leão teve com as rivais. Elas desabafaram sobre a saudade dos filhos e o medo da rejeição popular quando deixarem o confinamento. Logo depois, o influenciador repercutiu a conversa com as aliadas e Darlin Ferrattry garantiu que não passa de uma estratégia delas.

Enquanto isso, Renata aproveitou o momento sozinha com a amiga para colocar tudo para fora aos prantos:

‌



“Queria estar com meus filhos, mas estou aqui e ainda sendo feita de palhaça. No programa [ao vivo], começo a falar e sou interrompida. Mas não quero verbalizar isso para não parecer que sou fraca”.

A influenciadora abraçou a amiga e confessou: “Também sinto a mesma coisa”. Além disso, ela revelou sua estratégia para a formação da nona Roça:

‌



“A Ana [Bruna] foi traíra, mas sinto que eu tenho que mandar o Alfredo [Amaral]. É o mínimo que posso fazer agora. Se não, ele vai me pisotear de novo”.

Ainda chorando, Renata aconselhou a amiga a fazer o próprio jogo, mas temeu que, seguindo essa estratégia, talvez dois integrantes do grupo delas acabem nos banquinhos também. Diante disso, ela desabafou sobre os rivais:

‌



“Eu não aguento mais. Não consigo brigar com as pessoas. Ficam me chamando de planta, querem me usar como ferramenta de estratégia de jogo, e eu me sinto um lixo. É muito horrível ver eles sendo felizes. Minha vontade de viver e continuar aqui vão embora”.

Fran seguiu tentando consolar a peoa e pensou por um lado mais racional: “Você é forte, calma. Não adianta a gente se desestabilizar”.

Confira um trecho:

Renata chora com sua aliada Fran🥺🥺



Acesse https://t.co/n6CWE4OvRl para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/qtNA74eHUa — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2026

Fique ligado! A Fazenda 18 vai ao ar de segunda a domingo, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o RecordPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Ferra Peão rende barracos em série na área dos animais de A Fazenda