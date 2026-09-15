Peões são recebidos com McDonald´s à vontade na estreia do programa
A Fazenda 18 começou ontem e já preparou uma deliciosa surpresa para o elenco
O McDonald´s marcou presença na estreia com um incrível “open food” para o nosso elenco: Big Mac, Cheddar McMelt, Quarteirão, McChicken, McFritas, os deliciosos McNuggets e as irresistíveis tortas de maçã! Tudo isso à vontade! Confira:
Mas tem um lanche que só quem não está confinado em Itapecerica pode saborear. Estamos falando do McFish! O maior tesouro do oceano voltou por tempo limitado e deixou a Adriane Galisteu com água na boca! Não perca tempo e garanta o seu no App do Méqui!
Oferecimento: Mc Donald´s.