Peões são surpreendidos com desafio de limpeza Minuano lançou o desafio Rende+ e os nossos participantes acumularão pontos após cada faxina feita

Os peões foram surpreendidos com os produtos de limpeza da Minuano e o desafio Rende+ Reprodução/ RECORD

Tem desafio novo na Fazenda! Nossos peões foram surpreendidos com a instalação de um totem da Minuano na cozinha e ganharam muitos brindes da marca que é referência quando o assunto é faxina.

O desafio Rende+ foi lançado: os peões utilizarão todos os produtos de limpeza Minuano disponíveis para deixar A Fazenda limpinha e a cada atividade realizada eles deverão fazer o “check-in” no totem para contabilizar pontos e depois ganhar uma recompensa misteriosa.

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