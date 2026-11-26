“Renata Del Bianco” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (26)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Renata Del Bianco” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (26). A atriz, que ficou conhecida como a Vivi de Chiquititas, venceu na noite de quarta-feira (25) a 11ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda 18, com 1.100 pontos, à frente de Thaíde (850) e Fran (575). Com a vitória, Renata conquistou o chapéu de Fazendeira pela primeira vez no reality e escapou da Roça. Thaíde, Fran e Serginho Hondjakoff seguem na berlinda, e um deles deixa o programa nesta quinta.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 14h44 desta quinta-feira (26). Confira: