Veja como foi a vitória de Rambo na Prova da Virada e o plot twist da Zona de Risco

Memória, equilíbrio e agilidade: veja como foi a primeira Prova da Virada de A Grande Conquista 2 Rambo escapa da Zona de Risco ao derrotar Baronesa e Bruno na Prova da Virada (reprodução playplus)

Na primeiríssima Prova da Virada da temporada, Baronesa, Bruno e Rambo foram desafiados a testar suas habilidades em uma série de desafios que exigiram memória, equilíbrio e agilidade. O resultado? Uma reviravolta surpreendente na Zona de Risco de A Grande Conquista 2.

Dividida em três etapas, a prova começou com um desafio de memória, no qual os participantes tiveram que memorizar a posição dos símbolos em um gabarito e, em seguida, posicionar os cones nos lugares corretos. Rambo se destacou nesta fase, acertando o maior número de peças e garantindo sua vaga na etapa final do desafio.

Na segunda etapa, Baronesa e Bruno enfrentaram o desafio de equilibrar todas as pirâmides em cima dos bastões. A Conquisteira demonstrou sua habilidade ao concluir o desafio em tempo recorde, finalizando em apenas 1 minuto e 51 segundos, três à frente do palhaço. O jogador foi confirmado na Zona de Risco.

A disputa final trouxe Baronesa e Rambo jogando simultaneamente para ver quem conseguia acertar primeiro a bola no balde por meio de uma calha. No fim, Rambo teve o melhor desempenho e garantiu sua permanência na competição, escapando da temida Zona de Risco.

A regra do game é clara: o vencedor da Prova da Virada precisa indicar um outro competidor para ocupar o seu lugar. Rambo indicou Guipa, que já havia pedido para ir à Zona de Risco: “Preciso de uma resposta do público”, confessou o jornalista.

Sendo assim, Baronesa, Bruno e Guipa estão definitivamente zoneados e a votação já está aberta no R7.com. Nesta quinta (16), um deles dirá adeus ao sonho do prêmio milionário. Vote muito no seu favorito para continuar no game!

O que acharam do plot twist da berlinda?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.