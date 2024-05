Guipa cogita se colocar na Zona de Risco: ‘Preciso de uma resposta do público’ O jornalista ficou chateado com as últimas confusões envolvendo seu nome em A Grande Conquista e pensa em pedir que o vencedor da Prova da Virada o indique

Será que vale a pena se colocar na berlinda? (Reprodução/PlayPlus)

Após brigar com Bruno Cardoso e discutir com a aliada Catia Paganote na madrugada desta quarta (15), Guipa acordou muito ansioso. Em conversa com Claudia Baronesa e Hadad, o jornalista afirmou que vai se colocar na próxima Zona de Risco de A Grande Conquista. Entenda!

Durante justificativa de voto em Bruno na formação da berlinda, Guipa acabou citando uma fala de Catia, que segundo a ex-Paquita, foi tirada de contexto. A situação gerou voto do palhaço em Catia, e ela ficou extremamente chateada com os dois Conquisteiros.

Na manhã desta quarta (15), Baronesa foi falar com o jornalista a respeito do ocorrido: “Estou muito triste com você, com o que rolou entre você e a Catia. Ela disse que não falou aquilo, e na hora não teve voz para se defender”. Guipa revelou que pode ter se confundido com as palavras, mas a Dona da Mansão alegou que já era tarde demais quando o Conquisteiro se manifestou.

Baronesa diz para Guipa que está decepcionada com o jornalista ☹️



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/O4lJeK5vGv — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 15, 2024

Na academia, Guipa contou para Cel que está disposto a pedir que os zoneados o coloquem na berlinda caso voltem vitoriosos da Prova da Virada: “Não quero sair, mas essa incerteza do que o povo está vendo, me deixa muito mal. Prefiro colocar o meu na reta”.

Decidido, o jornalista foi falar primeiro com Baronesa, e pediu que ela a coloque em seu lugar na Zona de Risco, caso vença a prova.

Guipa comunica Baronesa sobre sua decisão de ir para a próxima Zona de Risco 😳



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/sv2kTK2Ojr — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 15, 2024

O Conquisteiro falou que não quer passar mais um dia na Mansão sem saber o que os fãs do reality pensam: “Preciso de uma resposta do público”.

Hadad e Baronesa tentaram fazer o jornalista desistir da movimentação perigosa, pois se colocar na berlinda pode ser mal-visto pela audiência: “Uma mentira contada 1000 vezes, se torna uma verdade”, rebateu, querendo dizer que pode ser passado como o errado da história na treta com Bruno.

"Uma mentira contada 1000 vezes, se torna uma verdade" diz Guipa sobre as falas de Bruno a seu respeito 🤔



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/VuEPNku5SG — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 15, 2024

Será que os zoneados vão aceitar o pedido de Guipa?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Saiba quem são os 20 Conquisteiros da Mansão:

