Bruno Cardoso, Claudia Baronesa e Will Rambo disputam a Prova da Virada Os Donos e formaram a primeira Zona de Risco da Mansão nesta terça (14)

Os Conquisteiros Bruno Cardoso, Claudia Baronesa e Will Rambo estão devidamente zoneados em A Grande Conquista 2! No programa ao vivo desta quarta (15), um dos participantes terá a chance de escapar da eliminação graças à Prova da Virada.

O vencedor do desafio ainda poderá colocar um rival em seu lugar para ir ao julgamento do público, intensificando a tensão e as estratégias dentro do jogo.

Como foi a votação

Antes do votatório começar, Rachel Sheherazade pediu para Fellipe Villas abrir o cartão que escolheu na dinâmica A Conquista do Poder, comandado por Rodrigo Faro. O policial descobriu que foi salvo da Zona de Risco e se surpreendeu com a notícia.

Os primeiros a declarar o voto deveriam ser os Donos da Mansão, Baronesa e Rambo, mas eles não chegaram a um consenso e sentiram o gosto amargo da consequência. Sheherazade anunciou que os os dois estão confirmados na Berlinda. “Par ou ímpar não existe no jogo”, declarou a apresentadora.

Além disso, o não cumprimento da responsabilidade dos mandachuvas provocou uma supertreta na Mansão.

Em seguida, na votação cara a cara, Bruno Cardoso ocupou a terceira vaga da Zona de Risco ao se tornar o mais votado. Ele recebeu 5 votos, fechando a formação da primeira Zona de Risco da Mansão.

Quer saber como ficará a formação final? Não perca a Prova da Virada nesta quarta-feira (15), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.