Madrugada caótica! Veja as tretas que rolaram após a votação de A Grande Conquista A primeira Zona de Risco da Mansão colocou fogo no reality; vem conferir tudo o que rolou e quem causou

Alto contraste

A+

A-

Se riscar um fósforo, a Mansão de A Grande Conquista explode! (Reprodução/PlayPlus)

Uma confusão generalizada tomou conta de A Grande Conquista após o votatório da Zona de Risco! Além de trocarem farpas durante a votação Cara a Cara, os Conquisteiros passaram a madrugada arrumando confusão e tirando histórias a limpo na Mansão. Confira o resumão!

Edlaine Barboza votou em Catia Paganote e as duas discutiram em clima de deboche durante o intervalo. A influenciadora disse que a ex-Paquita era arrogante e se achava melhor do que os outros. Depois de um bate-boca nada amigável, Edlaine soltou: “Famosa é a Xuxa, ninguém te conhece!”

Além da treta com Edlaine, Catia ficou muito chateada com o posicionamento de Guipa durante voto em Bruno Cardoso, pois o amigo jogou a ex-Paquita na fogueira, alegando algo que ela não falou. Assim que a formação da Zona de Risco acabou, Catia foi tirar satisfações com o jornalista: “Recalcular rota é legal. Agora, falar que falei uma coisa que eu não falei também não é legal”.

A discussão balançou a amizade dos dois. Guipa tentou se defender: “Foi o que entendi, Catia. Vinigram ouviu a mesma coisa”. A ex-Paquita ficou tão brava que disse que não quer mais falar nem com o jornalista e nem com o palhaço: “Não dá para acreditar em ninguém aqui”, disparou.

Publicidade

Em seguida, foi vez de Anahí Rodrighero e Hadad tretarem. A Conquisteira foi até a despensa, onde o empresário estava, e disse que não gostou da atitude dele enquanto Cel tentava se justificar na votação: “Você não deixava ele responder”. Any citou a brincadeira do empresário zombando da tremedeira do influenciador no discurso. O ex-Power Couple também argumentou, dizendo que não gostou quando Any o alfinetou em seu voto e tentou finalizar a conversa, saindo de perto.

Anahí achou que Hadad estava fugindo do embate, e seguiu o Conquisteiro enquanto se posicionava contra as atitudes dele: “Vai virar as costas para mim?”

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sem tempo a perder, outra briga começou na cozinha. Dessa vez, Bruno tretou com Catia, Guipa e Lizi Gutierrez. A ex-peoa de A Fazenda estava indignada com o palhaço e resolveu soltar a voz: “Você não esperou uma dinâmica para falar da Taty? Então eu também quero falar para a casa inteira o que você falou. Volta da Zona e me coloca”, disparou enquanto batia nervosa na mesa.

Publicidade

Bruno ficou calmo assistindo à Conquisteira extravasar. Guipa entrou na discussão, xingando Bruno de babaca, safado e arrogante. Catia também se exaltou, alegando para Bruno que desmentiu as falas de Guipa durante a votação, mas o palhaço não viu. Kaio tentou defender Bruno, e acabou se enrolando na treta.

Guipa chegou a ameaçar o palhaço: “Vou te arrebentar lá fora!”

No meio da discussão, Rambo tentou tirar a bota de Taty Pink, a pedido da cantora, mas ela acabou escorregando e caindo no chão. Puro suco de entretenimento!

Confira o bafafá:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bruno, Rambo, Kaio Perroni e Edlaine foram para a área externa e desceram a lenha em Guipa: “Porque ele é grande, porque ele imposta a voz, porque ele tem a voz alta, porque ele dá medo”, justificou o palhaço ao explicar o motivo dos Conquisteiros não debaterem com o jornalista.

Por lá, Lizi apareceu para arrumar uma confusão básica com Kaio: “Você simplesmente soltou a mão da Geni quando ela mais precisou, ela está aqui concordando comigo”. A ex-peoa alegou que o militar não tem a Conquisteira como prioridade no jogo. Retribuindo a defesa de Kaio em sua treta, Bruno se meteu: “Vai ali no meio da grama para você aparecer, planta. Não apareceu até agora”, disparou apontando para Lizi.

Kaio foi até Dona Geni para reafirmar a importância da amiga e eles se acertaram.

O bate-boca cessou, e Lizi decidiu resolver a confusão com os rivais, pois não queria dormir com o coração apertado: “Posso sair daqui como planta, mas não quero me desestabilizar. Eu vou fazer de tudo para que não aconteça. Não vim para cá para isso”, disse em conversa tranquila com Bruno e Rambo.

Antes de dormir, Lizi conversou com Vinigram e mostrou uma mudança de posicionamento: “É muita gente falando que ele mentiu. O público não gosta de vilão mau-caráter”, falou sobre Guipa.

Uau, haja fôlego para confusão, hein?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.