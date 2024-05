Novidades |Do R7

Baronesa, Bruno e Guipa estão na primeira Zona de Risco da Mansão Conquisteiros disputam a preferência do público pelo R7.com (Antonio Chahestian/RECORD)

Zona de Risco definida com sucesso! A Prova da Virada mudou os rumos da primeira berlinda da Mansão de A Grande Conquista 2. Em uma prova que exigiu diferentes habilidades dos jogadores, misturando memória, equilíbrio e agilidade, Rambo se deu bem e fez questão de colocar Guipa em seu lugar.

Sendo assim, Baronesa, Bruno e Guipa enfrentarão a decisão do público e nesta quinta (16), um deles dirá adeus ao sonho do prêmio milionário. A votação já está aberta no R7.com.

Formação da Zona de Risco

A Prova da Virada foi dividida em três rodadas. Na primeira etapa, os jogadores foram desafiados a memorizar a posição dos símbolos no gabarito e depois posicionar os cones nos lugares corretos. Rambo se destacou ao acertar o maior número de peças, garantindo sua vaga na etapa final.

Logo em seguida, Baronesa e Bruno disputaram a segunda fase do desafio equilibrando todas as pirâmides em cima dos bastões. Baronesa ganhou ao ter concluído o desafio em menor tempo. A Conquisteira concluiu a prova em 1 minuto e 51 segundos, três segundos à frente de Bruno.

No desafio final, Baronesa e Rambo jogaram simultaneamente para ver quem acertava primeiro a bola no balde por meio de uma calha. No fim, Rambo teve o melhor desempenho e se livrou da Zona de Risco.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.