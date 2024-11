Encontro discute estratégias e inovações para o futebol brasileiro

Executivos de clubes de futebol se reuniram no Summit CBF Academy para discutir o futuro do futebol brasileiro. A primeira lei de incentivo ao esporte feminino foi proposta em parceria com o Congresso Nacional. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou a intenção da cidade em sediar eventos esportivos importantes. Clubes como Cruzeiro e Santos buscam fortalecer suas equipes e atrair jogadores renomados.