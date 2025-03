Autora enaltece fé de Mordecai em A Rainha da Pérsia

Por: Bianca Godoi, do site oficial

Grande parte das cenas de A Rainha da Pérsia foram gravadas no Marrocos e, a cada novo episódio, as paisagens deslumbrantes do país africano encantavam o público. O Diretor de Projetos da Seriella Productions, Alan Braz, conversou com o site oficial e trouxe informações surpreendentes dos bastidores dessa viagem que contribuiu para o sucesso da série. Confira!

Divulgação/Seriella Productions