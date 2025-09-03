A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro na RECORD

Jó é motivo de orgulho para o avô, Jacó, mas sofre com o desprezo de alguns familiares e da mulher que ama. Mesmo com tantas dificuldades, se torna uma pessoa de muitos bens. E é na prosperidade que tem a sua devoção colocada à prova. A Vida de Jó estreia no dia 15 de setembro, às 21h, na tela da RECORD, e conta a história de um homem que perdeu tudo, menos a fé.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!