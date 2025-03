Acerte ou Caia! celebra o Dia Internacional da Mulher com time totalmente feminino neste domingo (9) Ana Hickmann, Mariana Godoy, Márcia Fu, Paloma Tocci, Rafa Brites e outras famosas encaram o game em busca do prêmio de até R$300 mil Acerte ou Caia|Do R7 05/03/2025 - 17h55 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h55 ) twitter

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Acerte ou Caia! recebe onze estrelas no palco do game show Antonio Chahestian/RECORD

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o episódio deste domingo (9) do Acerte ou Caia! terá um elenco totalmente feminino. Onze famosas vão encarar as temidas perguntas do game e o medo de cair no buraco.

Tom Cavalcante recebe no palco mulheres que se destacam em suas profissões e brilham por onde passam. E nesse timaço estarão as apresentadoras do Hoje em Dia, Ana Hickmann e Renata Alves.

O jornalismo será representado por Mariana Godoy, do Fala Brasil, e Paloma Tocci, do Esporte Record. No entretenimento, a representante será Rafa Brites, que comandará o Power Couple Brasil 7, ao lado do marido Felipe Andreoli.

Quem também integra o grupo são as ex-esportistas e medalhistas olímpicas Janeth Arcain (do Basquete) e Márcia Fu (do vôlei, e também ex-peoa de A Fazenda 15 e apresentadora do quadro Fuzenda em A Fazenda 16).

A jornalista Michelle Barros é outra participante que fará de tudo para responder as questões em 30 segundos e ficar bem longe do buraco.

E para fechar, estarão as atrizes Letícia Lima e Bárbara Borges (campeã de A Fazenda 14), além da modelo e apresentadora Natália Guimarães.

Qual delas irá faturar uma bolada em dinheiro? Só uma sairá campeã do jogo, enquanto as outras dez descobrirão o que tem no misterioso buraco do game.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

