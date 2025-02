Entenda como funciona o game show Acerte ou Caia! Apresentado por Tom Cavalcante, o programa é exibido aos domingos, às 16h, na RECORD Acerte ou Caia|Do R7 24/08/2024 - 19h02 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h18 ) twitter

A cada episódio, o Acerte ou Caia! reúne 11 celebridades na disputa de um prêmio que pode chegar até R$ 300 mil Divulgação/RECORD

Apresentado por Tom Cavalcante e exibido nas tardes de domingo, o game show Acerte ou Caia! é um jogo de perguntas e respostas que diverte os participantes e, é claro, o público que o acompanha na tela da RECORD.

A cada episódio, 11 celebridades disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil! Com todos no palco, Tom explica as regras para os competidores. O telão mostra a foto de um dos famosos, que começa o jogo como líder. Os outros participantes se posicionam atrás das moedas enumeradas de 1 a 10.

O líder desafia um dos adversários para um duelo. Cada um tem 30 segundos para responder uma pergunta sobre conhecimentos gerais: quem errar, cai no buraco. O duelo só termina quando um dos dois cair.

Como líder, o participante possui algumas regalias. Ele conta com três vidas, e pode usá-las para repassar perguntas que não sabe para o seu adversário. Se o competidor acertar a pergunta que recebeu do líder, ganha uma vida. Mas ele não terá o mesmo poder do mandachuva, só poderá deixar de responder à questão sem cair no buraco.

‌



Se o líder errar e cair no buraco, o adversário toma o lugar dele e escolhe outro participante para duelar. Já se o líder vencer, escolhe um dos lados da moeda do perdedor, somando dinheiro ao prêmio final, ou até perdendo tudo.

Ao final dos duelos, só restará um participante. Tom vai perguntar se a pessoa quer parar o jogo e sair com metade do valor que juntou, ou se pretende encarar o desafio final: uma bateria com dez perguntas, que deve ser respondida em dois minutos! Caso o competidor consiga responder tudo, dobra o prêmio!

‌



Imperdível, hein?!

Então, não se esqueça: o Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, às 16h, na RECORD.