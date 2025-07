Aniversariante da semana, Paloma Poeta vence o Acerte ou Caia! e revela o destino do prêmio: ‘Vou doar para o RS’ Jornalista leva R$ 23.001 para casa e conta ao site oficial os bastidores da disputa Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 13/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 13/07/2025 - 18h26 ) twitter

Paloma Poeta foi a grande campeã do Acerte ou Caia! deste domingo (13) Edu Moraes/RECORD

Com raciocínio rápido e jogo de cintura, a apresentadora do Fala Brasil, Paloma Poeta, conquistou o prêmio do Acerte ou Caia! deste domingo (13). Ela honrou o posto de líder e levou cerca de R$ 23.001 para a casa. Em entrevista exclusiva para o site oficial, a jornalista da RECORD falou sobre a conquista no game show e os novos desafios da carreira.

Natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, a jornalista passou por grandes emissoras do país até chegar ao corpo de repórteres da RECORD RS, seu estado natal. Em 2021,Paloma esteve à frente dos telejornais do Rio de Janeiro, como Rio Bom Demais e Balanço Geral RJ, até aterrissar no início do ano em São Paulo e se tornar apresentadora do Fala Brasil.

Estreando com vitória

Vitoriosa logo na sua primeira participação em um game show, a jornalista confessa que o nervosismo tomou conta da estreia, mas mesmo com a rivalidade da disputa, um competidor inusitado ajudou na tensão. “Estava muito nervosa, quem me ajudou foi o João Kleber, ele ficou do meu lado e dava muita risada de mim, mas ele falou: ‘Fica tranquila, vai dar tudo certo”.

Paloma abriu o coração sobre o seu medo na disputa. “O pensamento era: ‘não quero passar vergonha’, não quero pagar mico aqui. Se der para não cair na primeira, está tudo certo!”, comentou.

‌



A tensão da estreia passou com o decorrer da disputa, a jornalista foi a última a ser escolhida para um duelo e o desafiante era um velho conhecido, Tino Júnior! O destino parecia ter escolhido deixar cara a cara os ex-companheiros de Balanço Geral RJ. Com sorriso no rosto, a apresentadora relembra o momento em que venceu o amigo:

“Foi um embate bem longo. A minha sensação é que ficou um tempão e ninguém caía, mil palavras. Quando o Tino caiu no buraco, eu não acreditei, achei que não podia ser, demorou para a ficha cair que eu tinha vencido”, relembrou.

‌



Bastidores e reencontros

Paloma conta que o primeiro contato com Tom Cavalcante foi em uma entrevista no Domingo Espetacular, mas que por conta da pandemia, o primeiro encontro pessoalmente com o apresentador foi uma semana antes do game show, em uma gravação durante um cruzeiro. “Eu já sabia que eu ia ao programa, e brinquei com ele: ‘Eu vou lá no seu programa, me passa as palavras, me dá uma dica”, brincou a repórter.

A jornalista rasga elogios ao apresentador e comenta a experiência de vê-lo apresentar o programa de perto: “Ele [Tom Cavalcante] tem a cara do programa e é uma mágica ver acontecendo, né? Ele faz brincadeira, você dá risada, ele é incrível, muito legal”.

‌



Nos camarins do game show, a jornalista confessa que o clima era de descontração e que se divertiu muito com a dupla sertaneja Brenno e Matheus, além das brincadeiras da humorista Dadá Coelho. Ela ainda reencontrou Tino Júnior, o seu companheiro de Balanço Geral RJ durante quatro anos, com quem trocou algumas ‘figurinhas’, antes da competição:

“A gente ficou no corredor dando risada e brincando: ‘Quem é que você desafiaria primeiro aqui?’ Se você for eleito líder, como é que vai ser? Então a gente pôde colocar o papo em dia, dar risada”, afirma.

Planos para 2025 e destino do prêmio

Sobre o que deseja para a sequência do ano, a resposta é curta e clara: “Eu acho que já aconteceu tanta coisa em 2025 que se não acontecer mais nada, está ótimo”, brinca a apresentadora que passou por muitas mudanças já no primeiro semestre do ano. Paloma Poeta se mudou para São Paulo e desde a última semana está oficialmente na bancada do Fala Brasil.

Animada com a conquista do prêmio na atração, a jornalista escolheu seu novo parceiro de telejornal para um possível desafio no Acerte ou Caia! “Desafiaria o Luiz Fara Monteiro, seria um oponente muito difícil, mas seria divertido”.

A repórter comemorou aniversário na última quarta (10), e depois de não aceitar o Desafio Final e faturar R$ 23.001, a repórter já decidiu o destino do prêmio.

“Vou mandar uma parte para o Rio Grande do Sul. Eu tenho ajudado desde as enchentes no ano passado. Eu não ajudo mensalmente, mas volta e meia, eu pergunto para amigos que ainda moram lá como está a situação e vou ajudando. Então, uma parte do dinheiro, com certeza, vai para isso”, confidenciou Paloma.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

