Babi Xavier relembra história inusitada com Tom Cavalcante, e repercute participação no Acerte ou Caia!: 'Fui com a cara e a coragem' A atriz ainda deu detalhes de como foi a primeira vez que encontrou com Tom Cavalcante; confira Entrevistas|Do R7 e Maria Clara Lentz*, do site oficial 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 )

Babi Xavier participa pela segunda vez do Acerte ou Caia! e admite empolgação para disputar o game show novamente Edu Moraes/RECORD

Babi Xavier retorna à tela da RECORD! A atriz e apresentadora está no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (3) e promete colocar fogo no jogo! Em entrevista ao site oficial, ela revelou bastidores da participação no game show e compartilhou como estão os projetos e planos para a carreira, que agora também inclui a apresentação de um podcast.

“Eu fiquei super animada, falei assim, ‘agora eu vou mais longe do programa’. Eu já tinha participado lá na Argentina, mas não venci. Foi muito legal, fui muito bem recebida, a equipe era maravilhosa e fiz uma ótima viagem”, disse Babi.

A atriz, que já conhecia e havia trabalhado com o apresentador Tom Cavalcante, compartilhou um detalhe inusitado de quando o viu pela primeira vez:

“Conheço o Tom desde a época que um grande empresário me contratou como modelo para fazer um ou dois meses de gravação de sorteios de um produto. Então, encontrei o Tom na agência, quando fui assinar o contrato. Ele estava saindo da sala que eu iria entrar. Me lembro que eu o achei super sério e estranhei, pois a gente vê o Tom sempre muito risonho, piadista. E aí falei, ‘nossa, uau, mas ele é sério, né?’. Eu achei aquilo muito impressionante e até comentei isso para ele depois. Então tive essa interação de ‘oi, como vai?’, rapidamente, e ele muito respeitoso e sério”, relembra Babi.

Depois, como artista contratada pela RECORD ao longo de dez anos, de 2006 a 2016, ela chegou a participar do seu programa de humor e fazer cenas ao lado dele. “É um craque e uma grande referência de artista no nosso país”.

Bastidores

Babi Xavier vai participar de uma edição recheada de talentos e artistas brasileiros, que conta com os cantores Éder Miguel, D´Black e Márcia Freire; os influenciadores digitais Daniel Saullo, Lumena Aleluia e Tatiane Melo; o humorista Bolachinha; além dos irmãos Marlon e Maicon, e da atriz Adriana Ferrari.

Mas será que rolou uma competitividade forte? Ela deixou bem claro que o clima foi muito amistoso e divertido: “O jogo começa quando você está gravando, então, para mim, não há uma competição antes, pelo contrário, acho que a gente se abraça e fala ’opa, olha o que a gente vai encarar’. E eu brinquei aqui à beça, o programa me trouxe para São Paulo, eu dei abraços, conheci e passei a seguir gente nova. O meio artístico tem pessoas muito bacanas e interessantes, gente amorosa”.

A atriz também confessou que não se deixou intimidar pelo nervosismo no momento em que foi dada a largada e comparou a diferença da adrenalina entre gravar uma cena roteirizada e algo que você não tem como prever.

“Uma coisa é você ir a um set de cinema e entrar em um modo, uma energia que é possível entregar a cena, porque está ali gravado na sua memória. Outra coisa é te darem para resolver uma questão na hora, com o tempo valendo e tal. Então, ali eu fui com a cara e com a coragem, porque falei, ‘cara, eu sou uma pessoa que lê e gosta muito de articulação de conteúdo, então acho que vai dar certo”.

Versatilidade como artista

Além de participar da primeira edição do reality rural A Fazenda, Babi já comandou programas, atuou em novelas e tem seu próprio podcast, o Dejavi. Sendo tão versátil artisticamente, ela falou um pouco sobre esse último projeto que propõe conversas sobre temas variados com os convidados:

“A primeira coisa importante sobre um programa comportamental é o comportamento do outro, não é o seu. Você é um veículo, uma promotora de mensagens e de conteúdos. Então, você vai jogar na nuvem para todo mundo refletir todos os lados daquela questão que conseguiu colocar lá. E eu quero papos enriquecedores, não tendenciosos, mas que analisem tendências e deixem muito mais perguntas do que respostas, porque o meu objetivo é que você assista ao podcast e continue pensando sobre ele”.

Desafios e objetivos de uma mulher completa

Agarrando a oportunidade de tentar garantir até R$ 300 mil, a atriz revelou os planos para o prêmio caso consiga derrubar todos os adversários e chegue até a final do Acerte ou Caia!: “Se eu vencer, vou fazer alguma coisa que a minha filha quisesse, tipo uma viagem curta porque ela tá em ano letivo, claro. E o restante colocaria na minha previdência”.

Por último, Babi compartilhou planos para carreira e provou ser uma mulher bem decidida quando o assunto é foco e determinação nos objetivos:

“Tenho vontade de tirar o meu CRP de Psicologia e começar a atender quem sabe ano que vem. Vou me preparar um pouco mais e voltar com as minhas leituras. Também seguir investindo no meu podcast. Estou procurando marcas e pessoas que queiram se alinhar com a minha linguagem e objetivo de deixar sempre uma reflexão, um ensinamento e um esclarecimento sobre coisas. A única coisa que eu não fiz ainda artisticamente, mas gostaria de fazer com o devido treino e ensaio, é musical; então eu sigo assim, estudando música e cantando aqui e ali, mas de uma forma mais tranquila, até que venham os próximos desafios. Gosto muito de fazer participações nos programas, somar audiência e conteúdo. E o restante do tempo, trabalhar textos, escrever para algum veículo”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

Sob comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus.

Confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (3):

