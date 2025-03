Beto Silva encara Desafio Final e garante o maior prêmio do ‘Acerte ou Caia!’ Humorista faturou R$ 203.004 e confidenciou que não esperava vencer o game comandado por Tom Cavalcante Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 16/03/2025 - 17h59 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Beto Silva vence o Acerte ou Caia! deste domingo (16) e ganha a maior quantia do programa até o momento Divulgação/RECORD

Beto Silva foi o grande vencedor do Acerte ou Caia! do último domingo (16). O escritor e humorista topou o Desafio Final e dobrou a quantia acumulada, levando R$ R$ 203.004, o maior prêmio do programa até o momento. Ao site oficial, Beto disse ter administrado o nervosismo durante o game show e comentou como foi a experiência.

“Gostei muito de participar, o programa é muito divertido. Estava nervoso no início, preocupado com as perguntas, mas com o tempo fiquei mais calmo. Foi muito bom rever o Tom, além de muito engraçado, ele consegue deixar os participantes à vontade”.

O humorista enfrentou outros dez participantes: o cantor Gilliard, o campeão de boxe Popó, o jornalista e ex-A Grande Conquista 2, Guipa, a atriz Cinthia Cruz, Netto DJ, a modelo Tina Calamba, o cantor MC Pedrinho, a ex- peoa de A Fazenda 13 Gabriela Rossi, Valentina Francavilla e Yani de Simone, a Mulher Filé, que participou de A Fazenda 6. E destacou o clima descontraído entre todos os competidores durante a gravação.

“A interação com os outros participantes foi bem legal, não conhecia ninguém pessoalmente, mas nos demos bem. Antes do programa, nos bastidores, conversei mais com o Gilliard, o Popó e a Tina”, conta.

‌



Apesar de ter vencido a disputa, o humorista afirmou que se surpreendeu. “Sinceramente, não esperava ganhar, não sabia como seriam as perguntas, minha maior preocupação era cair no buraco que, ainda bem, não aconteceu!”, se diverte.

Beto ressaltou que não se considera uma pessoa competitiva e opinou sobre o que pode ter contribuído para o seu bom desempenho. “Não faço qualquer coisa para ganhar, mas tento sempre ser um bom participante. Acho que o fato de fazer muitas palavras-cruzadas pode ter me ajudado [a ganhar a disputa]”.

‌



Com o valor do prêmio em mãos, o humorista quer investir o dinheiro na sua vida pessoal. “Ainda não sei o que vou fazer, mas provavelmente vou realizar alguns planos que estava adiando”.

O humorista tem livros publicados, como Júlio Sumiu, Notas sobre o humor e Estão matando os humoristas. Em 2025, ele ressaltou que deseja continuar escrevendo. “Pretendo lançar um livro até o final do ano, é um romance que está nos estágios finais. Continuo lançando semanalmente a Newsletter do Beto Silva, que é uma espécie de jornal de humor que envio por e-mail para quem se inscreve. O endereço para receber é betosilva.substack.com”.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também os outros campeões do Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 31 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Acerte ou Caia! traz muito mais diversão e adrenalina para as tardes de domingo da RECORD! Que tal conferir o ranking dos campeões do game show e relembrar um pouco dos episódios que deixaram o público sem fôlego? Confira! Arte/R7