Bola dá show de conhecimento e derruba todos os adversários no Acerte ou Caia!: 'Muito divertido' Humorista não encarou o Desafio Final e levou para casa R$ 32.502; veja a entrevista exclusiva Entrevistas|Amanda Cruz*, do site oficial 06/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 18h06 )

Bola vence o Acerte ou Caia! deste domingo (6) Edu Moraes/RECORD

Marcos Chiesa, o Bola, foi o grande vencedor do episódio de Acerte ou Caia! após derrubar todos os adversários neste domingo (6). Com grande experiência em rádio, TV e streaming, o humorista revelou que o desafio do game show é diferente, pois não está apenas no conteúdo das perguntas, mas no clima de tensão criado durante a competição da RECORD.

Em entrevista ao site oficial, ele contou que aceitou participar do programa com entusiasmo, motivado pela admiração ao comandante da atração, Tom Cavalcante. “Sou um grande fã, então foi uma honra para mim”.

Entre os competidores do episódio estavam as atrizes Guta Stresser e Bella Chiang; o ex-lutador de MMA Rogério Minotouro; a dupla sertaneja Hugo Pena & Gabriel; o especialista em comportamento de cães, Julinho Casares; a repórter Lizi Benites; a ex-participante de reality Sol Vega; o cantor e compositor Tarcísio do Acordeon e a influenciadora Tati Dias.

Nervosismo à flor da pele

Mesmo sendo um veterano na frente das câmeras e acostumado a encarar desafios cheios de adrenalina, Bola confidenciou que o nervosismo bate forte quando se trata de responder perguntas sob pressão. “Você se acha preparado, mas na hora é um nervoso”.

O ganhador chegou a acumular mais de R$ 60 mil, mas preferiu não encarar o Desafio Final e saiu com o valor de R$ 32.502. “Eu já estava exausto. A turma era muito inteligente. Pensei: ‘melhor metade na mão do que tudo voando’”, contou, mostrando seu espírito estratégico no jogo.

O humorista ainda destacou a dificuldade que enfrentou em alguns duelos. “Achei que ia dançar. Teve uma pergunta de ‘piriri’ e o adversário não lembrou a resposta”, comentou, rindo da situação. O bom humor prevaleceu até nos momentos mais tensos.

Apesar da competitividade, o clima nos bastidores foi leve e amigável. Bola fez questão de elogiar os colegas de gravação, como Julinho Casares, Minotouro e Tarcísio do Acordeon. “Foi só gente bacana. Muito divertido participar do programa”, afirmou.

Reconhecimento e prêmio: uma dobradinha perfeita

Para o humorista e apresentador, o reconhecimento por vencer o programa foi tão gratificante quanto o prêmio em dinheiro. “É muito legal você conseguir ganhar, você sair o campeão de lá. Mas vamos combinar que o prêmio também é ótimo, né? Eu acho que meio a meio, viu? O reconhecimento e o prêmio foram muito legais. Quem for convidado, vá, porque é muito divertido”, incentivou.

O prêmio de R$ 32.502 veio em boa hora, segundo Chiesa. O valor será investido, mas a experiência, ele garante, foi o que mais valeu. “Foi muito legal ganhar, competir, reencontrar o Tom e conhecer gente bacana. Eu gosto de competir, mas o mais importante foi a diversão”, concluiu.

Palmeiras no coração

Palmeirense declarado, Bola comenta o desempenho do time no Campeonato Paulista 2025. “Acho que o grande erro foi perder em casa. Depois, na casa deles [Corinthians], eles seguraram o resultado, e foram campeões. Jogaram direitinho. Então, agora eu estou achando o Palmeiras um pouco devagar, sabia? Não estou muito empolgado. Acho que deu uma caidinha”, analisou.

Saudade de Silvio Luiz

Durante o bate-papo, ele relembrou com carinho e saudade do narrador Silvio Luiz, com quem trabalhou nas transmissões do Paulistão da RECORD. “Ele era uma lenda. Ensinou muito para a gente. Está fazendo uma falta danada”, lamentou.

O comentarista compartilhou histórias engraçadas ao lado de Silvio, como uma ocasião em que o Corinthians foi eliminado e ele provocou: “Todo mundo está triste. Eu falei: ‘todo mundo é muita gente, Silvão’. Eu tô feliz”. O entrosamento entre Silvio, Bola e Carioca marcou as transmissões esportivas da emissora.

Ele também relembrou com carinho a primeira temporada como comentarista do Paulistão, quando pintou o cabelo após uma aposta. “A primeira temporada foi muito marcante, a gente fez uma aposta. Eu pintei o cabelo de verde. Era tudo novidade para a gente. Foi um jogaço, sabe? Pegado, legal… A gente com o Silvão do lado, eu e o Carioca. Foi muito gostoso fazer aquilo”, relembrou com carinho.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

