Bruno, da dupla com Barretto, vence o Acerte ou Caia!, e revela motivos para comemorar: 'Completamos dez anos de carreira com trabalho dobrado' Em entrevista exclusiva ao site oficial, o sertanejo revelou qual será o destino do prêmio e os lançamentos previstos para 2025 Entrevistas|Do R7 04/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 04/05/2025 - 17h58 )

O cantor sertanejo falou sobre sua vitória no game e o sucesso da nova música "Gerente da Sicredi" Antonio Chahestian/RECORD

Bruno, da dupla com Barretto, provou que não só tem talento para música, como também manda bem em conhecimentos gerais. O sertanejo venceu o Acerte ou Caia! deste domingo (4), e garantiu R$ 61.750 direto na conta. Em entrevista ao site oficial, ele comentou a vitória, divulgou a nova música de trabalho e ressaltou os bons momentos que viveu no palco da atração comandada por Tom Cavalcante na tela da RECORD.

“Foi legal demais. Já acompanhamos o Tom pela TV há vários anos, então ficamos felizes em receber esse convite e foi um prazer imenso conhecer esse ícone da comédia; vai ser um momento que ficará na minha lembrança por toda vida. Eu fiquei, sim, com um pouco de medo de cair no buraco, mas ainda bem que eu venci e não precisei cair”, confessou Bruno sobre o temor do buraco que todo participante do programa vive ao aceitar o convite.

Apesar de não ter se preparado de nenhuma forma para a competição, o cantor desde o começo teve muita confiança; característica essa que ele não escondeu já fazer parte de qualquer desafio que a dupla sertaneja encare em algum programa valendo um prêmio.

“Como todos os programas que Bruno e Barretto vão, a gente tenta aprender na hora e ver o que vai dar. Nos saímos bem na maioria das vezes, e no Acerte ou Caia! não foi diferente. Eu e ele já jogamos juntos e separados, mas dessa vez eu passei o carro (expressão que significa ganhar de maneira disparada)”, brincou Bruno.

A paixão pela música sertaneja

Embora tenha estourado em 2015 ao lado do amigo, Barretto, Bruno confessou que a admiração pela música sertaneja vem de muito tempo antes, desde a época da infância. O sertanejo ainda aproveitou para aconselhar crianças e jovens que o tem como inspiração e querem seguir carreira artística:

“Eu sou apaixonado por música sertaneja desde pequenininho e escuto todos os dias. É o gênero que eu canto e gosto. Na minha família não tinha ninguém que tivesse a música como profissão, então eu fui o primeiro a levar em nível profissional. Meu conselho é ter dedicação e fazer a música com amor, carinho, respeitando todo mundo e fidelizando com seu contratante, seja qual for o ambiente. Então fazer tudo com profissionalismo, respeito e sempre dar o seu melhor para poder voltar mais vezes”.

Dividindo a vitória com os melhores colegas

O dono do hit Farra, pinga e foguete ainda comentou sobre o momento do anúncio de sua vitória e encheu seus colegas de competição de elogios, afirmando até mesmo querer voltar em um futuro Acerte ou Caia! com os mesmos:

“Eu estava muito confiante e concentrado para vencer, mas a hora que eu ganhei de fato, eu não acreditei. Tinha bastante gente inteligente lá, então foi uma surpresa ter ganho. Essa edição estava recheada de participantes famosos, pessoas que trabalham com TV, cantores, comediantes. Foi bem legal e um prazer conhecer todos, a gente estava descontraído, brincando e contando piadas. Espero que ser chamado mais vezes para participar com essa galera”.

O emblemático Desafio Final

“Eu cheguei no Desafio Final com mais de R$120 mil. Aí eu pensei que era melhor ter os R$61.750 na mão do que tentar dobrar e sair sem nada. E com esse dinheiro vou dar um presente para a minha mulher e pagar minhas contas”, disse ele em tom descontraído, sobre os planos para o dinheiro do prêmio que levou para casa.

Para concluir, Bruno deu uma prévia dos próximos passos da carreira e aproveitou para divulgar a nova música da dupla que já caiu no gosto do público e se tornou um sucesso em menos de um mês do lançamento:

“2025 é um ano comemorativo para Bruno e Barretto. Nós completamos dez anos de carreira agora em abril com trabalho dobrado; já gravamos um DVD e tem mais um vindo aí até o fim do ano. E esse ano lançamos a música Gerente da Sicredi, que está em uma boa posição nas plataformas digitais e tocando no Brasil todo. Também estamos gravando conteúdos para os nossos fãs e alimentando as redes sociais, sempre procurando melhorar. Esse é o primeiro ano dos próximos dez”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert