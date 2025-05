Caio Paduan homenageia dona Ivana na edição especial do Acerte ou Caia! de Dia das Mães: ‘Resiliente, doce e empática’ Ator separou um tempo entre as gravações de Paulo, O Apóstolo para celebrar a data especial no programa de Tom Cavalcante Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

Caio e Ivana Paduan participam juntos do Acerte ou Caia! Edu Moraes/RECORD

Caio Paduan está no elenco de Paulo, O Apóstolo, mas separou um tempo especial entre as gravações da superprodução para celebrar o Dia das Mães, no Acerte ou Caia! deste domingo (11), ao lado de Ivana Paduan. Em entrevista ao site oficial, o ator fez uma linda declaração para a mãe e contou detalhes dos bastidores do programa.

“Minha mãe é a minha maior incentivadora e inspiração como pessoa. É uma força de ser humano, uma mulher resiliente, sorridente, doce e empática. Sou muito apaixonado pela minha mãe, e estar com ela em um programa na emissora que estou trabalhando, e no Dia das Mães, é muito simbólico. Foi uma tarde especial”, disse Caio.

O ator revelou que sempre foi fã de Tom Cavalcante e finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. “Foi emocionante. Ele é um gênio na criação de personagens, no humor, um craque como apresentador, e tem muito carisma. Para mim, foi uma honra estar com ele”.

Apesar de estar sempre rodeado por câmeras, Caio explicou que a gravação de um programa é uma outra experiência: “No set, nós não olhamos diretamente para os equipamentos, então saber que você tem que olhar para a câmera e interagir, é diferente. Fiquei nervoso com a adrenalina da competição”.

O artista competiu ao lado de Adriana Bombom e Lilly Nobre, Camila Loures e Lilian Loures, Dado Dolabella e Pepita Rodriguéz, Eleandro e Enedina Passaia, Fabíola e Adriel Gadelha, Flavia e Sabrina Viana, Helô e Ticiane Pinheiro, Milene Domingues e Ronald, Solange Frazão e Lucca, e Vera Gimenez e Marco Antônio Gimenez.

Para Caio, a interação nos bastidores foi uma das melhores partes. “São pessoas importantes em suas carreiras, com trajetórias incríveis, é muito bom escutar as histórias e experiências. Faço um destaque para a Milene Domingues, sou muito fã dela e do Ronald, foi muito legal estar com eles”.

Sem dar spoilers sobre sua participação, o ator garantiu que o Acerte ou Caia! está imperdível: “Fui na cara e na coragem, e foi divertidíssimo”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Confira o elenco completo:

share Uma data especial merece um episódio do Acerte ou Caia! para ficar na memória. Neste domingo (11), Tom Cavalcante reúne um time de famosos para comemorar o Dia das Mães em grande estilo. Conheça as duplas e prepare a torcida! Arte/R7