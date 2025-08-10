Ceará dribla nervosismo e vence o Acerte ou Caia! especial do Dia dos Pais: ‘Dedico para a minha filha’ Humorista não aceitou o Desafio Final e levou para casa o prêmio de R$ 59.500 Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 10/08/2025 - 18h04 (Atualizado em 10/08/2025 - 18h06 ) twitter

Ceará conquista o prêmio do Acerte ou Caia! deste domingo (10) Antonio Chahestian/RECORD

Apresentador, humorista e um dos maiores imitadores do Brasil, Wellington Muniz, o Ceará, marcou gerações com sua criatividade e talento para arrancar risadas do público. Neste domingo (10), ele voltou ao Acerte ou Caia! e, desta vez, escapou do buraco e levou para casa o prêmio de R$ 59.500.

Em entrevista ao site oficial, o artista relembrou sua primeira participação e comentou sobre o nervosismo e a emoção de vencer um especial do Dia dos Pais.

Primeira participação

Na primeira vez que participou do game, Ceará teve um desempenho marcante, se tornando líder da competição e eliminando oito participantes, mas acabou derrubado nos momentos finais pela atriz Maíra Charken.

O humorista analisou a sua participação e teve o cansaço de ser líder como maior adversário: “A dificuldade para você ser líder é o cansaço mental e físico, porque você está numa pressão psicológica. Você não quer perder e eu sou um cara competitivo”, afirmou.

“É o mesmo de começar uma luta de MMA com cinco rounds, aí o oponente se machuca e colocam um cara novo, com fôlego para lutar. A probabilidade do mais descansado vencer é grande”, analisa o humorista sobre a posição de liderança.

Na sua primeira participação, uma pergunta sobre o circuito onde Ayrton Senna sofreu o acidente fatal tirou a chance do apresentador na penúltima rodada: “A pergunta é o que deu mais raiva, porque eu sabia. Mas você vai competindo, são 10 pessoas para você tentar derrubar e você vai se cansando. Eu lembrei o nome da curva, era curva Tamburello, mas não lembrei o nome do autódromo, que era Imola”.

Título e homenagem para a filha

Mesmo com mais de 20 anos de experiência na televisão, Ceará confessa que o nervosismo deu as caras ao subir no palco do Acerte ou Caia! : “Eu fui com muita vontade, mas com consciência. Estava um pouquinho ansioso e puxei na hora o freio de mão para não cometer o mesmo erro”.

Além da vitória, o episódio teve um significado especial. O humorista comemorou ao levar o prêmio e dedicou à filha Valentina, que celebra aniversário no Dia dos Pais, data da exibição do programa.

Ceará explica que a recusa ao Desafio Final foi mais por priorizar a homenagem à filha do que dobrar a bolada em dinheiro:

“A Valentina nasceu num domingo de Dia dos Pais, e neste domingo agora ela faz 11 anos. Então, eu pensei, eu não posso perder, tenho que dar esse presente, não só para mim, mas para a minha filha. Eu dedico essa vitória para ela”, explica.

A Valentina nasceu num domingo de Dia dos Pais, e neste domingo agora ela faz 11 anos. Então, eu pensei, eu não posso perder, tenho que dar esse presente, não só para mim, mas para a minha filha. Eu ofereci essa vitória para ela (Ceará )

Reencontro com Tom Cavalcante

Mais do que um reencontro no palco, a participação no programa também resgatou uma lembrança especial do início da carreira. Ceará contou como foi seu primeiro contato com Tom Cavalcante, apresentador do Acerte ou Caia! e referência para o humorista desde a infância:

“Eu lembro que queria ser imitador. Em 1989, comecei minha carreira e gravei uma fita cassete. Levei ao Tom Cavalcante no apartamento onde ele morava, lá no bairro Montese, em Fortaleza (CE). Quando cheguei, toquei a campainha e ele havia acabado de chegar de um jogo e me atendeu de calção de futebol”, relembra.

De sorriso no rosto, o humorista relembra o momento e completa: “Ele não vai lembrar disso, mas eu lembro, porque me marcou. Deixei a fita, falei quem eu era, que era fã dele e queria ter uma oportunidade”.

Plano para 2025 e destino do prêmio

Sem planos extravagantes, Ceará revelou que o prêmio conquistado na competição será guardado para o futuro da filha, e aproveitou para refletir sobre a sua trajetória no humor: “A grana eu sempre invisto, guardo, deixo para Valentina se ela precisar de alguma coisa. A gente todo dia trabalha, porque eu sou rico de espírito, de força, de vontade. Eu não acho que sou a pessoa mais talentosa do mundo, mas também não me acho inferior a ninguém”, afirma.

Além disso, o humorista comemora o momento especial do seu podcast Festa da Firma, que já se aproxima de dois anos no ar: “Levei muita gente legal, conversei com o filósofo Clóvis de Barros, Álvaro Garnero, Yudi Tamashiro (...) Descobri que gosto de escutar as pessoas. Eu adoro fazer isso, adoro apresentar”.

Animado, ele já começa a mirar novos caminhos para o futuro da carreira, incluindo o retorno à TV: “Eu quero voltar para a televisão, e eu vou voltar. Na hora certa, vai aparecer um projeto legal para eu conduzir um programa”, explica.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD .

