D’Black aproveita gravação do Acerte ou Caia! para tietar Tom Cavalcante: ‘Ícone’

D'Black participa do Acerte ou Caia! deste domingo (3) Edu Moraes/RECORD

Com duas décadas de carreira e uma trajetória marcada por sucessos, Vinícius de Abreu, o D’Black, está sempre em busca de novas experiências, e neste domingo (3), ele encara mais uma: participar do Acerte ou Caia! . Em entrevista ao site oficial, o cantor compartilhou os detalhes dos bastidores.

“Foi muito legal porque dá continuidade nessas experiências que eu tive em realities, que foram sempre coisas novas. É uma oportunidade de voltar a me desafiar e vivenciar algo fora do comum, e eu amo isso. Claro que também tem o medo de cair e a gente fica pensando ‘quantos metros tem o buraco?’, e fica pensando em como responder certo, porque tudo parece fácil, mas quando chega na hora a coisa é diferente”.

Entre os momentos marcantes da gravação, um em especial mexeu com D’Black: conhecer Tom Cavalcante. Ele relembra a emoção de estar ao lado de um artista que sempre admirou e fez questão de expressar isso pessoalmente.

“Não conhecia o Tom Cavalcante. O Tom é um ícone, né? Eu tive essa oportunidade e fiquei esperando por ele nos bastidores para tirar uma foto. Eu fiz questão de dizer para ele o quanto eu admiro a trajetória dele e o quanto ele fez diferença na minha vida, e quantos momentos felizes que ele pôde proporcionar sendo o artista que ele é”.

Mesmo sabendo que o desafio exigiria atenção e conhecimento, D’Black admite que a rotina intensa de gravações acabou interferindo na preparação para o programa, apesar de já ter assistido ao game show.

“Eu assisti alguma coisa, sim, mas vou te confessar que com a correria da produção e lançamento de trabalhos eu não tive tempo de estudar para participar”.

Oponente ideal

Se pudesse escolher alguém para enfrentar no Acerte ou Caia!, o músico não pensaria duas vezes. Para ele, a presença de um artista que inspira calma e sabedoria seria um confronto dos sonhos, mesmo que difícil de vencer.

“Um cara que acho que seria sensacional de enfrentar no programa seria o Jorge Vercillo. Ele tem muita sabedoria nas palavras e tem uma vibe muito zen e tal. Não acho que eu venceria, mas gostaria de enfrentar ele”.

Dancing Brasil

Ao longo da carreira, D’Black participou de outros realities e guarda com carinho as lembranças dessas experiências. Mas uma, em especial, tem um lugar privilegiado na memória e no coração.

“Eu acho que em participações de reality, o que mais me marcou foi o Dancing Brasil, que foi o único que eu saí campeão. Também porque o prêmio me ajudou bastante, porque logo depois foi a pandemia e eu fiquei quase dois anos sem cantar e tocar”.

Pioneirismo na internet

Muito antes da explosão das redes sociais, D’Black já marcava presença no ambiente digital. Ele relembra com orgulho como foi um dos primeiros artistas a aproveitar o poder da internet no Brasil para alcançar o sucesso.

“Na música, algo que me marca muito é o pioneirismo em fazer sucesso na internet no Brasil. Eu fui o primeiro no YouTube, Orkut, antes mesmo até do Instagram”.

O cantor destaca como sua trajetória foi símbolo de uma transformação profunda no mercado musical, ainda dominado pelas gravadoras e modelos tradicionais.

“Então foi uma mudança muito grande, porque antes era só disco, CD, e nessa era começou a ter MP3 e músicas digitais. Então eu sou daquele momento de ruptura em que tudo estava mudando e eu acabei mostrando para as grandes empresas que mandavam no mercado que elas tinham que mudar a forma de trabalhar, porque eu era um desconhecido começando a fazer sucesso”.

O caminho do sucesso

A origem humilde e a força da internet moldaram a trajetória de D’Black. Para ele, a grande conquista da carreira é ter resistido ao tempo, às mudanças e continuado relevante na música brasileira.

“Eu vim de favela, um lugar de muita escassez, e me tornei o artista mais tocado do Brasil por meses, sem pagar um real, só com a força que a internet tinha no momento. Eu fico feliz de estar completando 20 anos de carreira. Para mim, o maior marco da minha trajetória é ter sobrevivido a essas mudanças e hoje ter a minha música gravada por Gusttavo Lima, Belo, Ludmilla e tantos outros artistas importantes. Isso para mim é o mais importante dentro da minha carreira, poder ter dado essa contribuição.”

Influências e inspirações

O nome artístico revela o desejo inicial de se projetar internacionalmente. Mas com o tempo, D’Black descobriu a riqueza da música brasileira e se reconectou com suas raízes.

“Minhas motivações a princípio foram internacionais, e com o tempo e com maturidade eu fui me ligando mais à música nacional. Tanto que meu nome artístico é ‘D’Black’, porque eu queria ser o internacional. Eu não tinha ainda a consciência da pluralidade da música brasileira. Foi só quando diversos estilos como axé, forró, pagode, entre outros começaram a tocar a minha música”.

Apesar de se inspirar em astros internacionais, D’Black não escondeu a sua admiração pelo astro Djavan.

“Um dos artistas que mais me serviu como referência foi o Djavan. Tanto que já fiz diversas homenagens a ele. Ele é um cara muito sofisticado. Eu me sinto um Djavan popular, assim”.

Celebrando o Brasil

D'Black e capa de seu primeiro lançamento do projeto "Coração Brasileiro" Reprodução/Instagram

Além dos palcos e dos realities, ele está mergulhado em novos projetos. Um deles é o Coração Brasileiro, que busca homenagear a diversidade cultural do país com músicas que representam suas regiões.

“Eu tenho trabalhado vários projetos, alguns deles eu não posso revelar ainda. Tem o Coração Brasileiro. Eu vim para Goiânia para conhecer compositores e compor também, e com o Everton Mattos que me mostrou e fez perceber que eu posso cantar diversos outros estilos que não só a música pop que eu fazia. Aí nós gravamos 40 músicas e dessas eu tirei 20 e aí lançamos esse projeto onde eu faço homenagem às regiões do Brasil”.

E já tem lançamento desse projeto! D’Black fez questão de dar uma palhinha do que vêm por aí:

“Já temos três lançamentos em homenagem ao nordeste, com três forrós: Vamo, Cansei e Florescer. Para o sudeste vai ter três pagodes. Então a minha intenção é homenagear e colocar a diversidade que eu carrego em mim na música, até porque somos o país mais multicultural do mundo.”

Grande prêmio e viagem

Quando perguntado sobre os planos para o prêmio caso seja o vencedor, o cantor foi direto, revelando que, felizmente, não está mais na fase de se preocupar com dívidas, mas tem algo que ainda o motiva muito.

“Te confesso que não sei, cara. Graças a Deus eu cheguei em um ponto que não preciso mais me preocupar com as dívidas. Mas eu gosto muito de viajar, então eu provavelmente faria uma viagem internacional”.

Será que vai rolar férias? Não perca o game show desta semana!

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

Veja também: confira o elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (3)

