De professora a fenômeno digital: Camila Moura comenta participação no Acerte ou Caia! A ex-peoa de A Fazenda 16 também falou sobre planos para a carreira, volta ao Chile e mais; confira! Entrevistas|Maria Clara Lentz, do site oficial 16/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/02/2025 - 02h00 )

Uma das participantes da semana, Camila Moura, revelou vários detalhes de sua carreira e participação no game show Reprodução/Instagram

Após protagonizar alguns momentos marcantes em A Fazenda durante uma temporada de muita faísca e fogo no feno, a professora e influenciadora digital, Camila Moura, agora estará enfrentando um novo game: O Acerte ou Caia! deste domingo (16). Em entrevista ao site oficial, ela falou sobre a emoção de jogar com os outros participantes, passeios pelo Chile e, ainda, comentou sobre quando esteve no reality rural, A Fazenda 16.

“Eu gostei muito de receber o convite, eu já tinha assistido ao programa antes e achava muito legal, em casa ficava jogando com a minha família. E aí quando eu tive a oportunidade de ir para o Acerte ou Caia!, não pensei duas vezes e topei. Eu fui assistindo mais (os programas) para ir já com a mente trabalhada nas respostas rápidas. Foi uma experiência maravilhosa, enfatizou Camila.

Além disso, ela contou o que mais gostou durante o game show: “Poder testar os nossos conhecimentos, e o friozinho na barriga que dá quando a gente vê um colega caindo no buraco”.

Talentoso e cheiroso:

A influenciadora digital falou sobre como foi conhecer o Tom Cavalcante e ainda revelou uma curiosidade sobre o apresentador: “Eu o conhecia da televisão. Quando eu era criança e o assistia nos programas. Essa foi a primeira vez que eu o conheci presencialmente, e ele foi muito educado, muito simpático. E uma curiosidade: O Tom é muito cheiroso, o perfume dele é muito bom”.

‌



Camila fará parte de um mega elenco com os seguintes artistas: os atores Anna Livya Padilha, André Mattos, Gabriel Santana e Gisele Frade; a jornalista Ana Paula Oliveira, os ex-realities DiCesar e Giovanna Lima, os humoristas Marcelo Zangrandi e Mateus Cidrão, e também, do podcaster Felipe Solari.

Com a gravação do programa no Chile, ela revelou que aproveitou para turistar por lá: “Eu fiz bastante passeios turísticos. Conheci o centro histórico de Santiago, foi muito legal. Fui naquela maior piscina do mundo, aproveitei bastante a ida ao Chile”.

‌



A professora gostou tanto do país, que não hesitou e respondeu o que faria com o dinheiro do prêmio do Acerte ou Caia! caso vença a disputa: “Eu gostaria de voltar ao Chile no inverno”.

A Fazenda ou a sala de aula?

Antes de bombar nas redes sociais, Camila era professora de História e lecionava para jovens. Sendo assim, perguntamos a ela qual foi o maior desafio que já enfrentou: lidar com a pressão do ambiente escolar e com adolescentes, ou enfrentar com a pressão do confinamento em um reality show. “Lidar com a pressão na sala de aula é bem mais fácil do que de A Fazenda. Preferia um milhão de vezes uma reunião com coordenador ou responsáveis do que a pressão que a gente sente dentro do reality. Lidar com adolescentes é muito mais fácil do que com adultos (risos)”.

‌



Apesar disso, a ex-peoa não escondeu o carinho que sente por ter vivido a experiência: “O que eu mais gostei de A Fazenda foram as pessoas que fiz amizade e mantive aqui fora: a Flora, a Julia, e a Suelen; que eram as mais próximas de mim lá dentro, e, que aqui fora continuaram tendo contado comigo depois do reality. E a parte gostosa de estar ali é cuidar dos bichinhos”.

Carreira em 2025: O que vem por aí?

Por fim, a influenciadora digital deu alguns spoilers do que vem por aí durante o ano e no que tem trabalhado: “Nesse 2025 eu quero muito focar na minha carreira de influenciadora digital, tenho projetos muito legais como o História Delas, que é um quadro que eu entrevisto mulheres inspiradoras no Instagram. Então, estou focando minhas redes sociais totalmente para a área da educação, para a história das mulheres e, ligar o que eu amo, que é ensinar, com um tema que me é muito precioso que é a sororidade.”

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Com a chance de levar até R$ 300 mil, um novo time de famosos entra em campo para levar muita diversão ao público do Acerte ou Caia! neste domingo (16). Apenas um deles vai conseguir escapar e ser o vencedor do episódio. Quem será? Tudo o que você precisa saber sobre cada um deles está aqui!