Douglas Souza revela qual companheiro das quadras desafiaria no Acerte ou Caia!: 'Não sei quem ganharia' O atleta abriu o jogo sobre os bastidores do programa e contou segredo sobre a vida fora das quadras Entrevistas|Kauã Alves*, do site oficial 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 )

Douglas Souza, campeão olímpico de vôlei, participa do Acerte ou Caia! deste domingo (22) Antonio Chahestian/RECORD

Uma das estrelas do Acerte ou Caia! deste domingo (22), o campeão olímpico Douglas Souza conversou com o site oficial sobre a sua participação no game show, revelou detalhes dos bastidores, novidades da vida pessoal e jogadores que desafiaria na competição da RECORD.

Durante a conversa, o jogador de vôlei revela ter amado a experiência de participar do desafio e, claro, teve receito da queda. “Fiquei com um pouco de ‘medinho’ de cair no buraco. Porque a gente não sabe, a gente não tem ideia do que tem lá dentro”.

Após o fim da temporada, o pivô do Cruzeiro quer aproveitar o momento para relaxar a cabeça da competitividade da carreira: “Eu estou em um momento de férias agora, minha vida já é muita competição. Então, eu estava ali mais para me divertir mesmo, foi bem gostoso por isso”. Rindo, Douglas confessa quais eram suas expectativas para o game: “A expectativa de ganhar, para ser bem sincero, não tinha muito não”.

Encontro com o Tom Cavalcante e bastidores do programa

Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, Douglas volta à infância ao relembrar encontro com Tom Cavalcante, o jogador acompanhava os programas do humorista ao lado da avó. “Cresci vendo ele na TV. E isso é muito doido, você crescer vendo ele na televisão e, do nada, você estar lá conversando com ele, participando de um programa”.

O atleta participou do Acerte ou Caia! ao lado de diversas celebridades, entre elas a cantora Carla Cristina, que Douglas revela já conhecer de outros ‘carnavais’. “A Carlinha eu já tinha ido ao Agrada Gregos, né! Que é uma parte do Carnaval que ela faz. Eu fui em 2022, foi bem legal, foi bem divertido subir no palco com ela, ouvi muita música dela quando eu era criança”.

Apesar do desafio, o jogador ressalta o clima leve dos bastidores do programa e a diversão fora do ar com outros participantes como Cremosinho e David Brasil. “É até injusto eu não falar o nome de todo mundo, mas a gente fez muita amizade. Estava todo mundo torcendo para todo mundo, foi bem legal”

Companheiros de quadra, rivais no Acerte ou Caia!

Em tom de brincadeira, o campeão olímpico reflete sobre uma possível participação do técnico Bernardinho, ídolo do vôlei brasileiro, no game show: “Acho que ele [Bernardinho] não cairia fácil, ele é um cara bem inteligente, viveu muita coisa na vida, com certeza se sairia bem”, a dupla esteve junta na conquista do ouro nas olimpíadas do Rio 2016.

O pivô ressalta que o treinador tricampeão do mundo não se contaminaria com o clima amistoso nos bastidores do programa. “Ele tem essa veia competitiva extremamente forte nele, acho que ele não conseguiria ir ali para brincar não”, afirmou.

Questionado sobre qual atleta do vôlei gostaria de enfrentar na disputa, ele logo respondeu: “Maique Reis”. Além de amigo de Douglas, o jogador é líbero da seleção brasileira e do Minas Tênis Clube. Eles já estiveram em quadra juntos defendendo as cores do Brasil em campeonatos mundiais.

“O Maique é um amorzinho de pessoa, não sei quem ganharia, mas com certeza eu daria muita risada. Se você colocasse uma prova ali, ele tiraria 10 em uma prova? Não. Mas, na vida, ele é inteligente, ele é muito safo. Ele é uma pessoa incrível, então, eu acho que seria bem legal esse duelo aí, eu contra ele.”, concluiu.

A vida fora das quadras e planos para o futuro

Em clima de férias, Douglas já pensa na reapresentação ao Cruzeiro que acontece daqui a um mês, o clube volta aos treinos para a disputa do Campeonato Mineiro de Vôlei que começa em agosto. “Na pré-temporada já tem esse start, porque aí você começa a pensar na estreia, em como vai ser o jogo e a estudar os adversários. Então, logicamente eu quero ganhar mais uma Superliga, mais um Mundial, mais um Sul-Americano e por aí vai”.

Atual campeão da Superliga, o pivô abre o jogo e confessa que ainda quer mais: “A gente quer acumular títulos obviamente, porque a gente treina e trabalha para isso”, comentou.

Durante a entrevista, Douglas revela que fora das quadras um dos seus hobbies é acompanhar realities. “Eu consumo muito reality show. Desde muito jovem, sempre assisti bastante”.

O medalhista ainda afirma que, se pintar o convite, aceitaria participar:

“Eu participaria, sim. Eu acho que talvez em um reality show eu seria um pouco mais competitivo. Por que aí é um reality, né? Uma coisa mais real, assim. Então, eu acho que aí eu seria um pouco mais o Douglas da quadra, entendeu? Mas eu participaria, sim”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

