Drico Alves vence o Acerte ou Caia! e revela planos para o prêmio: 'Separei uma parte para fazer uma viagem' Ator relembrou papel em na novela Jesus e também revelou se participaria de algum reality da RECORD Entrevistas|Do R7 e Maria Clara Lentz*, do site oficial 22/06/2025 - 18h23 (Atualizado em 22/06/2025 - 18h23 )

Drico Alves levou a melhor no game show e provou que além de um excelente ator, também arrasa como jogador Antonio Chahestian/RECORD

Drico Alves venceu o Acerte ou Caia! deste domingo (22) e provou que a geração Z está com tudo! O ator de 23 anos levou R$ 56.750 para casa e entrou para a lista de campeões mais jovens que venceram a competição.

Em entrevista ao site oficial, ele falou sobre novos projetos na carreira, relembrou sua participação na novela Jesus e, é claro, a sensação de participar e vencer o game:

“Foi uma diversão que eu não tinha há muito tempo. É uma brincadeira que eu me divertiria com os amigos valendo nada. Então, brincar valendo 60 mil, 100 mil, foi uma experiência muito louca, principalmente uma adrenalina no meu corpo e emoções à flor da pele.

O ator também falou sobre encontrar com Tom Cavalcante pela primeira vez, apesar de já o acompanhar pela TV: “Eu estava com um friozinho na barriga porque fazer um programa apresentado pelo Tom seria uma grande honra. Ele foi super legal e vai te deixando também muito à vontade, tem um dom gigante de apresentar. Eu já o admirava enquanto artista, mas não o conhecia pessoalmente. Era um momento que, independente de ganhar ou não, seria super interessante para mim.

Mesmo confessando que estava muito ansioso, ele não se deixou abalar e foi treinando o máximo que pode para dar o melhor de si no game: “Eu queria muito ganhar o prêmio e queria muito aquele dinheiro caindo na minha conta do nada. Então, faltando poucos dias eu estava super ansioso e aí ficava fazendo quiz na minha cabeça. Eu mesmo fazia a pergunta para mim mesmo. No aeroporto fiquei com joguinho no telefone com perguntas de conhecimentos gerais, me preparei dentro do que eu achava que dava para fazer e também tentei me acalmar”.

Após ter se mostrado um grande jogador no game show, perguntamos se Drico toparia participar de um tipo de jogo mais intenso; dessa vez confinado em um reality: “Talvez namorando uma pessoa que também fosse figura pública, o Power Couple é um reality que eu participaria. Porque eu teria uma pessoa ali e não estaria jogando sozinho. Iria curtir alguns dias ali de convivência com uma pessoa que eu amo”.

Estrela da teledramaturgia e talento nato

Antes de brilhar no palco do Acerte ou Caia!, Drico Alves já havia se destacado na telinha da RECORD em 2018 com a novela Jesus. O Intérprete do personagem “Nemestrino” comentou a experiência de atuar pela primeira vez em uma produção bíblica:

“Jesus eu falo para todo mundo que foi uma grande virada de chave na minha carreira porque até então eu era muito novo, tinha 16 anos. Foi uma virada de chave um pouco de como eu encarava a minha carreira. Eu era bem moleque, mais me divertia, e Jesus me trouxe muito esse senso de responsabilidade. Apesar de ser um set super descontraído, leve e tranquilo, acredito que por conta da seriedade que esse tema pede, trouxe um pouco essa carga de responsabilidade. Foi uma fase muito interessante da minha vida de amadurecimento e aprendizado”.

Em cena desde criança, atuando em novelas e filmes com muito talento e carisma, Drico ainda falou sobre como ingressou no mundo artístico:

“Minha mãe me colocou em uma agência como de uma forma de hobby mesmo, de lazer. Me divertia muito, gostava de atuar, e aparentemente, consegui entregar um resultado que os diretores gostavam. Aí, depois de um tempo, eu fui me apaixonando e querendo isso para minha vida, e hoje, não me restam dúvidas; não só hoje, como há muitos anos.”

Desafio Final e novos projetos

Perto de conquistar o maior prêmio do programa caso aceitasse o Desafio Final, o ator optou por não responder as dez perguntas e dois minutos, e preferiu garantir metade do valor que havia acumulado durante o game show. Porém, ele não negou que ficou dividido antes de tomar a decisão:

“Confesso que fiquei mexido. Eu fui com a cabeça certa e falei ‘se eu ganhar vou levar metade para garantir’. Mas mesmo assim, quando chegou a hora, eu ainda tinha duas vidas e iria levar R$ 260 mil para casa. Lembro que o Tom estava falando que seria um dos maiores prêmios e eu falei ‘eu posso fazer história nesse programa’. Só que aí pensei que a metade daquilo também era bastante dinheiro e se eu perdesse e saísse de lá sem nada, iria ficar muito chateado e frustrado. Aí optei por desistir”.

Mesmo assim, o valor veio em boa hora e foi alto o suficiente para o campeão aproveitar e concretizar alguns planos que já estavam em mente há algum tempo: “A ideia é pegar a maior parte e deixar guardado para investir. E eu também separei uma parte para fazer uma viagem com alguns amigos para o Chile. Esse programa me deu de presente essa viagem”.

O ator deu alguns spoilers sobre o que vem por aí e garantiu que pretende continuar com os conteúdos que já produz para a internet:

“O plano é continuar focado na minha carreira. Tenho muitos projetos gigantes saindo do forno; um deles estreia agora no final do ano e estou muito feliz. Então continuar focando, produzindo e me aprimorando para buscar meu objetivo. Eu crio conteúdo também para as redes sociais e, além de me divertir fazendo, também uso para conscientizar a respeito da diabetes. Gosto muito de mostrar a minha rotina leve e divertida, tanto em festa quanto na academia, cuidando do diabetes de forma natural para conscientizar as pessoas, principalmente os jovens, a se cuidarem e tal. Tento passar alguma mensagem que faça alguma diferença através da internet”.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

