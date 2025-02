Fernando Sampaio revela detalhes do Acerte ou Caia!: ‘Melhor decisão que tomei’ O ator e ex-participante de A Grande Conquista 2 ainda revelou sobre a experiência de estar no Chile e a vontade de participar de outro reality Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h36 ) twitter

Finalista de A Grande Conquista, Fernando Sampaio contou ao site oficial sobre sua participação no Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

Após uma trajetória de sucesso e a chegada à final de A Grande Conquista 2, o ator Fernando Sampaio volta com tudo à tela da RECORD como um dos onze participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (2). Em entrevista ao site oficial, ele contou detalhes sobre a gravação do programa que aconteceu no Chile, aproveitou para reviver outros momentos marcantes de sua carreira e adiantar possíveis planos para o futuro.

Com muito carinho, Fernando relembrou o dia em que recebeu o convite para integrar o elenco do game show: “Na hora que me ligaram eu aceitei de primeira porque tinha certeza que seria algo especial para a minha vida como ser humano e como artista também”. Ele ainda falou sobre o reencontro com Tom Cavalcante após um tempo: “Em 1998, eu morava em Salvador (BA), e a agência que eu fazia parte me chamou para fazer um comercial com o Tom. Quando me falaram que era com ele, já peguei o carro e fui direto para gravação. Foi uma tarde maravilhosa, uma troca de experiência muito especial. Depois, em 2005, eu o reencontrei no Show do Tom”.

O ex-Conquisteiro também confessou que, apesar de adorar fazer exercícios que estimulam a mente, não se preparou para o game, a fim de viver a experiência na cara e coragem: “Para o programa eu não me preparei porque eu queria viver essa aventura. Tudo que eu faço na minha vida eu sempre penso em me divertir, de estar em um lugar legal com pessoas legais”.

Fernando viajou até o Chile com o elenco para gravar o Acerte ou Caia! e dividiu o palco com nomes como a influenciadora Carol Narizinho, as atrizes Gleici Damasceno e Lidi Lisboa, da repórter da RECORD, Lorena Coutinho, da dupla de cantores Rosa e Rosinha (que concorre separadamente), do funkeiro MC Kekel, e dos comediantes Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela) e Rapha Velez (Gaby) e do ex-jogador Hadballa.

No bate-papo, ele deu detalhes sobre alguns momentos por trás das câmeras: “Os bastidores dariam um programa extra! No Chile foi uma loucura a quantidade de fotos que tirei quando fui no programa. Todos me chamando de Gahiji (personagem dele em Os Dez Mandamentos) na rua. Dia 23 de março faz 10 anos que Os Dez Mandamentos foi ao ar e quero enaltecer essa produção que até hoje me traz alegrias e certeza de que estou no caminho certo”.

Aproveitando o gancho da carreira, ele respondeu qual situação seria pior entre esquecer as falas no palco de um teatro cheio ou cair no temido buraco do game show. “Esquecer as falas é muito complicado porque você não sabe para onde ir, não tem para onde correr. É muito desesperador. A possibilidade de cair no buraco não me trouxe tanto medo assim, eu simplesmente curti aquele momento no programa e foi muito especial. Então, acho que esquecer o texto, para mim, é mais complicado”.

Fernando Sampaio em A Fazenda 17 ?

Querido pelo público que o trouxe até a final de A Grande Conquista 2, Fernando Sampaio comentou sobre a vontade de participar também de A Fazenda em 2025: “Eu super toparia. Inclusive, virei o ano mentalizando isso. Quero entrar para ganhar e vou continuar sendo o mesmo Fernando que fui em A Grande Conquista. Se essa oportunidade chegar, eu vou agarrar com unhas e dentes, e vou honrar o convite”.

Ele ainda aproveitou para exaltar o game show comandado por Tom Cavalcante: “Participar do Acerte ou Caia! Foi a melhor decisão que tomei. Por todos os aspectos: estar diante do Tom em um programa que a cada domingo mais o público gosta, retornar ao Chile, em um lugar onde eu gravei uma novela tão especial que foi o José do Egito; contar aquela história com todo meu coração. É tão gostoso saber que você está fazendo um programa para a família brasileira no domingo”.

E se vencer a disputa? O que ele fará com o dinheiro? Fernando pretende comprar um estúdio para morar: “Há dois anos encontrei um de 30 metros quadrados em Vargem Grande (RJ), no meio da mata, onde tem uma cachoeira maravilhosa. Esse lugar eu arrumei inteiro e está a coisa mais linda, mas não é meu ainda. Então, se eu ganhar esse prêmio, com certeza, eu vou adquirir com todo meu amor e carinho, é um lugar muito especial e quero cultivar para sempre”.

Para finalizar, o ator adiantou alguns seus planos para 2025: “Meu maior desejo é trabalhar com arte, é estar fazendo novela, que é uma das minhas maiores paixões da vida, e voltar para a televisão. Que eu seja feliz e pleno profissionalmente, e que a minha vida flua dentro desse lugar da arte que eu sou apaixonado, e que a comunicação siga fazendo parte da minha vida”.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos a partir das 16h, na RECORD!

