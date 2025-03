Flor Fernandez garante a vitória na edição do Acerte ou Caia! com ex-peões de A Fazenda 16: ‘A cereja do bolo foi derrotá-los’ Jornalista e apresentadora participou do programa comandado por Tom Cavalcante pela segunda vez e conquistou o prêmio de R$51.500 mil Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 02/03/2025 - 18h15 (Atualizado em 02/03/2025 - 18h15 ) twitter

Flor Fernandez é a campeã do Acerte ou Caia! deste domingo (2) Edu Moraes/RECORD

Flor Fernandez participou do Acerte ou Caia! pela segunda vez e saiu vitoriosa! A ex-peoa derrotou os participantes de A Fazenda 16 em uma edição especial do game e conquistou o prêmio de R$51.500 mil. Em entrevista ao site oficial, a jornalista e apresentadora contou todos os detalhes de sua participação no programa comandado por Tom Cavalcante, e revelou a sensação de vencer os colegas do reality rural da RECORD.

“Foi a minha chance. Agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, e deu certo. Eu estava vendo o Sidney [Sampaio] com tantas vidas e derrubando todos, e pensei: ‘Por que não? Eu posso saber algo que ele não saiba e ganhar dele’. Foi aí que comecei e fui passando por todo mundo. Foi muito legal. Eu queria vencer, mas não esperava que aconteceria, então fiquei superfeliz e surpresa”.

A jornalista não se preparou para o game, mas confidenciou seu segredo para ser a campeã. “Dominar a minha mente e ler as perguntas com calma. Além de respirar, porque teve momentos que eu achei que meu coração ia sair pela boca”, brincou.

Para Flor, o reencontro com os ex-peões de A Fazenda 16 foi o ponto alto do programa. “Foi muito gostoso revê-los. Eu me dou bem com todos. Fiquei no camarim batendo papo com o pessoal do G4, a Luana [Targinno] é uma querida, o Sacha [Bali], o Gui [Vieira], o Yuri [Bonotto] também foi gentil. Mas fiquei perto de toda a galera e matei as saudades. Agora, a cereja do bolo foi derrotá-los”, disse, bem-humorada.

A ex-peoa preferiu não encarar o Desafio Final por medo de perder tudo, mas, ainda assim, levou uma bolada para casa e revelou o destino do prêmio. “Vou guardar esse dinheiro como uma segurança financeira”.

Depois de A Fazenda, Flor pretende se dedicar à internet. “Vou voltar com o meu canal no YouTube para comentar assuntos polêmicos. Também ficarei mais ativa nas redes sociais e, para mim, vai ser um desafio totalmente novo. Já para a televisão não tenho planos fechados”.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

