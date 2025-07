Florentina abre o jogo sobre carreira musical e paixão pelo circo: ‘Carrego o legado da minha família’ No elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (6), a cantora e humorista fala sobre reencontro com Tom Cavalcante e planos para o futuro Entrevistas|Allef Fonseca*, do site oficial 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Florentina participa do Acerte ou Caia! deste domingo (6) Edu Moraes/RECORD

Talento no DNA! Filha do comediante, músico e deputado federal Francisco Everardo, o Tiririca, e irmã do humorista Tirulipa, a cantora e também humorista Florentina Evellyn participa do Acerte ou Caia! deste domingo (6) com um sabor especial, que marca o reencontro com Tom Cavalcante, um grande amigo de longa data da sua família.

Em entrevista exclusiva ao site oficial, ela repercutiu os bastidores do programa, e contou como foi rever Tom. “Foi incrível. O Tom é amigo do meu pai há anos. Eu nunca tinha participado de um game assim, foi bem bacana. Quando ele me viu, falou: ‘moça, como você está diferente!’, porque ele tinha me visto bem pequena. A gente tem um carinho muito grande por ele”.

Lição de casa e inspiração

Para enfrentar os duelos recheados de adrenalina é preciso preparo, e Florentina revelou como foi seu treino: “Fui assistindo aos programas antigos, mas foi só isso mesmo. Encarar o cronômetro é uma pressão, mas tentei lidar”.

A jovem cantora confessou que ficou muito feliz em conhecer o comediante e apresentador Fábio Porchat e, ao vê-lo no programa, já pensou que seria um grande adversário.

“Sou superfã dele, mas, sinceramente, quando eu o vi eu falei: ‘Lascou. Ele vai acertar todos’. Eu falei isso para todo mundo lá. Ele é muito inteligente”.

Florentina ainda brincou dizendo que, se tivesse a chance de voltar ao programa, gostaria de enfrentar o irmão Tirulipa. E apesar da disputa em família, fez questão de dizer, aos risos, quem sairia com a vitória: “Eu venceria com certeza”.

Nome icônico

Em 1996, Tiririca lançou o hit que ficou marcado na mente dos brasileiros: Florentina. E, como homenagem, a batizou assim. Um nome que, por muito tempo, trouxe insegurança à cantora, mas que hoje é motivo de orgulho.

“Até a minha adolescência eu sofria muito com o nome, porque ficavam me ‘zoando’ com a letra da música. Antigamente eu não tinha noção do quanto esse nome era importante na minha vida e na vida do meu pai. Quando eu fiz 18 anos, comecei a gostar do meu nome. Para mim, é um orgulho carregar esse nome, que é de um dos maiores sucessos do meu pai”.

Circo está no sangue

Assim como seu pai e o irmão Tirulipa, Florentina também é engajada em manter viva a cultura do circo. Ela contou que esse amor corre pelas suas veias.

“Eu carrego o legado da minha família. Meu pai já fez muito circo, meu irmão faz até hoje… Na verdade, eu acho que está no sangue. Para mim é muito verdade aquele ditado: ‘Filho de peixe, peixinho é’. Então, estou seguindo os passos".

Carreira musical

Apesar do carinho pelo circo e pela comédia, Florentina mira na música: “Meu foco mesmo é ser cantora. Não tem como ser filha do Tiririca e irmã do Tirulipa e não fazer uma gracinha. Eu quero investir na minha carreira musical, fazer mais trabalhos esse ano e creio que vai dar certo.”

Ela já lançou as faixas Beba Sensual e Vou Te Denunciar, e revelou que seu maior incentivador é ninguém menos que o pai:

“Eles me apoiam muito. Meu pai é meu fã número um. Ele sempre diz: ‘Filha, você canta pra caramba, tu tem que seguir com isso aí’. Mas falei para ele que agora eu vou seguir e focar na música”.

Grande prêmio e investimento

Caso ganhe o prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia!, Florentina já tem destino certo para a grana: “Se eu ganhasse, iria investir no meu circo”.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

