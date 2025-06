Gui Albuquerque encara o Desafio Final com garra, mas perde tudo: ‘A vida é um arriscar diário’ O cantor também falou sobre como foi o processo para entrar no grupo ‘Jeito Moleque’ e realizar seu sonho de trabalhar com a música; saiba mais Entrevistas|Maria Clara Lentz*, do site oficial 08/06/2025 - 18h14 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h14 ) twitter

O vocalista do grupo 'Jeito Moleque' foi com tudo para o Acerte ou Caia! e falou sobre a experiência no game show Antonio Chahestian/RECORD

O Acerte ou Caia! tem um novo campeão que vai entrar na lista de quem arriscou tudo, saiu sem o prêmio, mas mostrou coragem e determinação ao aceitar o Desafio Final. O vocalista do grupo Jeito Moleque, Gui Albuquerque, foi quem venceu a disputa no último domingo (8) e falou em entrevista ao site oficial sobre projetos, os colegas de elenco e, é claro, como foi mergulhar de cabeça nesse game desde o momento em que recebeu o convite:

“Eu já tinha acompanhado o programa desde a versão que estava sendo gravada fora do Brasil. E quando surgiu o convite eu aceitei na hora, mas depois eu fiquei pensando ‘será que esse buraco aí, esse buraco não é mais embaixo?’, brincou Gui.

Além disso, ele contou que se preparou para passar por esse desafio e ter mais segurança para quando chegasse sua vez de responder: “Eu assisti a alguns programas porque já acompanhava há algum tempo e voltei aos melhores episódios. Procurei na internet e vi pelo PlayPlus também. Mas, na verdade, não tem muita estratégia porque, por exemplo, você pode ser pego de surpresa com alguma palavra que suma do seu radar. Então, o negócio é estar esperto mesmo e respirar na hora ali”.

O cantor também falou sobre conhecer Tom Cavalcante e os colegas de elenco que disputaram com ele o prêmio de até R$ 300 mil: “O Tom é uma pessoa sensacional, um ser humano incrível que recebe todo mundo bem, deixa a gente à vontade. Então, para mim foi uma honra conhecê-lo. Eu também estava com uma turma incrível. Tinha uma galera de reality, de programas de TV, filhos de ícones, como o João Augusto Liberato e o João Silva, que para mim foi uma honra conhecer e participar com os dois. Foi um programa escolhido a dedo mesmo”.

Sonho que se tornou realidade

Gui Albuquerque era fã do grupo Jeito Moleque e com as reviravoltas da vida acabou sendo escolhido em 2017 para ser o novo vocalista. Ele agarrou a oportunidade e se destacou entre vários outros candidatos. Mas antes de chegar lá, percorreu muitos caminhos desde criança para conseguir seguir seu sonho.

“Eu comecei no teatro. Primeiro, eu vim de um musical e fui para um projeto de crianças. E no teatro eu fui migrando para a música, comecei a fazer aula de percussão e montei minha primeira banda na escola. Daí para a frente comecei a acompanhar os passos das bandas que estavam no cenário da época, que era o Revelação, a galera do Boca Louca... Depois conheci a galera do Jeito Moleque e falei: ‘Quero fazer esse som, quero isso para minha vida’. Eu já estava saindo do teatro e migrando só para a música de rua, tocando na noite paulistana, em bares e casas de show. Aí recebi uma ligação do diretor musical, o Valmir Borges, que falou que estava fazendo uma seleção de cantores e queria saber se eu topava fazer o teste. Era a oportunidade que eu tinha, era o ‘tudo ou nada’ da minha vida para mudar; aí eu cheguei com tudo. Fui o último candidato a se apresentar e fiz o teste com as cinco músicas que tinha que cantar. No outro dia pela manhã, o escritório de Jeito Moleque me ligou, fizemos uma reunião, e estou aí, praticamente oito anos com eles”.

Sempre pronto para desafios

Com toda essa personalidade e vontade de vencer, questionamos Gui sobre uma possível participação em A Fazenda e o cantor foi direto e reto na resposta: “Eu teria vontade de entrar para me testar, mas hoje tenho uma galera que depende de mim, são 23 funcionários, então eu teria que parar essa agenda e pensar em como manejar isso. É mais complexo, mas eu tenho vontade de saber como é estar confinado, porque uma coisa é você julgar de casa e outra é estar lá dentro.”

Gui Albuquerque perdeu o Desafio Final, mas deixou um legado como um dos campeões mais destemidos que do Acerte ou Caia!. O cantor revelou o que o motivou a enfrentar a última e mais decisiva parte do game ao invés de sair do programa com uma quantia garantida:

“Eu encarei porque, assim, quando a gente acorda todo dia a vida já é um arriscar diário. É uma forma de lidar como a vida é. Você vai arriscar e nem sempre vai conquistar o prêmio final; mas vai te trazer várias lições. No momento que eu não poderia travar no programa, eu travei e me fugiu uma palavra. Bom, quem sabe em uma próxima oportunidade eu não consigo? Eu vi que teve uma galera que foi na primeira vez que foi lá e não rolou, mas quando voltou conseguiu o prêmio. Se eu ganhasse, iria guardar o dinheiro para fazer a festa de 15 anos da minha filha”.

Turnê internacional

Ao lado dos outros integrantes do Jeito Moleque, Gui Albuquerque faz sucesso ao redor do Brasil com suas músicas e shows. Desse modo, os projetos para o resto do ano não poderiam ser diferentes, se não investir ainda mais na música e levar o melhor para o público.

“Nós temos a junção do projeto com o Inimigos da HP que está para rolar a qualquer momento novamente pelo Brasil afora e duas turnês internacionais para acontecer; a primeira dos Estados Unidos em agosto, e a próxima na Europa. A galera pede muito lá fora e a gente tem que bater esse cartão mesmo”, finalizou Gui.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .

