Guipa abre o coração sobre desafios do Acerte ou Caia! e relembra reality da RECORD O jornalista e ex-participante de A Grande Conquista 2 ainda contou curiosidade da época de infância envolvendo Tom Cavalcante Entrevistas|Do R7 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 )

O comentarista esportivo do Link Sport Club Podcast conversou com o site oficial sobre participação no Acerte ou Caia! e muito mais Antonio Chahestian/RECORD

Em mais uma tarde muito entretenimento, risadas e diversão, o Acerte ou Caia! deste domingo (16) vai receber como um de seus onze participantes, o jornalista e ex-A Grande Conquista 2, Guipa. Em entrevista exclusiva ao site oficial, ele contou uma história com Tom Cavalcante, relembrou sua passagem pelo reality da RECORD e repercutiu os desafios do game show.

“Eu aceitei na hora porque é um programa que eu acompanho, da emissora onde trabalho e eu também sou uma pessoa que gosta muito de desafios, sempre curti essa ideia de competição. Porém, a questão do buraco foi algo que me pegou um pouco porque tenho muito medo de altura, então tudo que envolve queda ou altura eu fico receoso; mas a gente está sempre suscetível a participar de coisas que temos medo e eu fui para ganhar, de cabeça erguida, e falei ‘vamos fazer acontecer’”.

Ele estará em novo episódio que contará com famosos de diversos meios artísticos. O humorista Beto Silva, a atriz Cinthia Cruz, os ex-participantes de realities, Gabriela Rossi, Mulher Filé, Netto DJ, Tina Calamba e Valentina Francavilla, os cantores Gilliard e MC Pedrinho; além do lutador e campeão de boxe, Popó.

O jornalista ainda confessou com quem papeou durante os bastidores: “Eu interagi com a Gabi, que já tinha contato por conta de A Grande Conquista 2, com o Popó que sou muito fã, o Netto DJ, que eu não conhecia pessoalmente e conversamos, e a Mulher Filé que eu conheço o trabalho e já tinha visto em outros eventos, mas nunca conversado.”

História com o Tom

Guipa revelou uma história curiosa e de muita coincidência envolvendo Tom Cavalcante: Ele simplesmente estudou no mesmo colégio que uma das filhas do apresentador do programa. Olha só que ironia do destino!

“Eu já vi o Tom na escola da filha dele porque eu estudei com ela e ele foi lá para algum evento que não lembro ao certo qual era, mas foi um alvoroço danado quando ele chegou. Eu o vi e fiquei encantado porque sempre gostei dessa área de comunicação e o Tom é um dos caras que eu tenho como referência; foi um momento incrível. Porém, contato olho no olho e de conversar, a primeira vez foi na gravação”.

O comentarista esportivo também aproveitou para admitir que foi para a competição com a cara e a coragem, pronto para encarar o game: “Eu gosto dessa ideia de competição, de descobrir palavras, sempre curti a ideia de palavra-cruzada. Só assisti alguns programas para entender melhor a dinâmica.”

A Grande Conquista

Um dos jogadores mais polêmicos e comentados em A Grande Conquista 2, Guipa marcou presença nos principais acontecimentos no reality com sua personalidade forte que não tinha medo de expor a opinião e lutar por aquilo que acreditava ser certo. Mas ele sempre foi assim? Perguntamos ao ex-participante se essas eram características sempre fizeram parte de sua vida, e, é claro, perguntar sobre o seu momento favorito de sua participação icônica e memorável:

“Sempre lutei pelos meus direitos, pelo meu espaço, pelos meus bons e poucos amigos. Nunca tive receio de falar o que eu penso, sempre coloquei para fora os meus sentimentos e acho que se eu cheguei aonde cheguei foi por conta desse meu jeito; e se eu não fui mais longe também tem a ver com o mesmo motivo. Porque eu acho que a sociedade não está preparada para uma pessoa de personalidade forte que fala o que pensa, elas preferem alguém que é mais político. Eu gostei da minha trajetória como um todo porque acho que foi um grande desafio. Não imaginava que fosse ficar tanto tempo e que sairia de lá querido por tanta gente. Eu fui entender o que era o jogo no decorrer dele porque não era uma pessoa que acompanhava reality, então me vejo como um grande vencedor. Acho que todos os meus momentos lá foram de aprendizado e reflexão, e hoje vejo que eu aprendi muita coisa com A Grande Conquista 2.”, enfatizou ele.

Direto e reto ainda no bate-papo sobre realities, Guipa não hesitou em revelar a possibilidade de uma possível participação em A Fazenda, e também, se faria algo diferente do que fez em A Grande Conquista 2:

“Se eu recebesse uma proposta, eu aceitaria. Acho que eu agregaria muito para o reality porque colocaria muita lenha na fogueira e movimentaria A Fazenda. Talvez eu mudaria o modo de me expressar, porque por mais que eu seja comunicador, acho que em alguns momentos eu pequei nas palavras em A Grande Conquista 2, então teria mais cuidado em relação a isso”.

Planos para o prêmio do Acerte ou Caia! e para a carreira

Caso ganhe o prêmio do Acerte ou Caia!, o jornalista revelou o que faria com a bolada que pode chegar em até R$ 300 mil e não escondeu o que almeja para 2025: “Se eu ganhar esse programa com certeza iria pagar as contas e colocar tudo em dia, dar uma parte para os meus pais e guardar um pouquinho para aproveitar. Já os planos profissionais são crescer ainda mais e ter outras oportunidades na RECORD, crescer como influenciador digital na internet e como profissional no geral”.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Veja quem são os participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (16):

